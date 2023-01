Les bénéfices de Goldman Sachs sont en deçà des attentes, ce qui inquiète

Goldman Sachs perd de son éclat.

Le doyen des banques d’investissement a publié mardi des résultats trimestriels inférieurs même aux attentes revues à la baisse des analystes. Goldman n’a pas seulement gagné beaucoup moins d’argent que prévu au quatrième trimestre de l’année dernière – 1,3 milliard de dollars, en baisse de près de 70% par rapport à la même période un an plus tôt – il a également mis de côté près de 1 milliard de dollars pour couvrir les futures pertes sur prêts, suggérant un pessimisme croissant à propos de ce qui est à venir.

Les résultats s’ajoutent à une mauvaise séquence pour le géant de Wall Street. La semaine dernière, Goldman a commencé à licencier plus de 3 000 employés, ses plus lourdes réductions d’effectifs depuis plus d’une décennie. Il a également exposé le coût élevé de ses années de poussée infructueuse dans les services bancaires aux particuliers, une des principales raisons pour lesquelles il cache maintenant de l’argent pour payer les prêts qui tournent mal.

Les rivaux de Goldman doivent faire face aux mêmes vents contraires économiques, avec des marchés volatils et des taux d’intérêt plus élevés qui freinent la conclusion de transactions avec les entreprises, mais ils semblent les gérer avec un peu plus de courage. Morgan Stanley, qui a également publié ses résultats mardi, a annoncé un bénéfice de plus de 2 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, une baisse de 40% par rapport à l’année précédente, et a déclaré n’avoir réservé que 87 millions de dollars pour les pertes sur prêts.

Les actions de Morgan Stanley ont augmenté d’environ 2% dans les échanges avant commercialisation, tandis que celles de Goldman ont chuté de près de 3%.