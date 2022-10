Les bénéfices de GM montent en flèche grâce à l’amélioration des problèmes de chaîne d’approvisionnement

New York

General Motors affirme que ses problèmes de chaîne d’approvisionnement s’améliorent. Cela a permis à la société d’afficher des bénéfices supérieurs aux attentes malgré des prévisions de revenus inférieures.

Le plus grand constructeur automobile américain a déclaré qu’à la fin du mois de juin, il avait été en mesure d’éliminer environ 75% des stocks des quelque 90 000 véhicules qu’il n’avait pas pu terminer en raison de pièces manquantes.

“Nous respectons nos engagements et confirmons nos prévisions pour l’année complète malgré un environnement difficile, car la demande continue d’être forte pour les produits GM”, a déclaré Mary Barra, PDG de GM.

Son bénéfice pour le trimestre s’est établi à 2,25 dollars par action, en hausse de 48 % par rapport à l’année précédente et bien supérieur aux 1,88 dollars par action prévus par les analystes interrogés par Refinitiv. Mais les revenus, bien qu’en hausse de 52 % pour atteindre un record 41,9 milliards de dollars, était juste en deçà des prévisions de 42,2 milliards de dollars.

GM a déclaré que ses usines nord-américaines ont fonctionné à 103% de leur capacité tout au long du trimestre, une amélioration spectaculaire par rapport à l’année précédente alors qu’elles ne pouvaient fonctionner qu’à 60% de leur capacité en raison de pénuries de puces et d’autres problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont provoqué des fermetures temporaires généralisées à son des usines.

“Les puces semblent s’améliorer un peu”, a déclaré le directeur financier Paul Jacobson lors d’un appel aux médias. “Il y a encore des ratés de temps en temps.” Il a déclaré que la possibilité de nettoyer de nombreux véhicules qui étaient presque terminés mais dont les pièces manquaient était un signe de l’amélioration de l’environnement.

Barra a également convenu que la situation des puces s’améliorait, mais a averti lors d’une interview sur CNBC que « je ne dirais pas que nous en sommes encore complètement sortis. C’est plus volatil que ce à quoi je m’attendais à ce stade.

Les livraisons mondiales de voitures et de camions de la société ont rebondi à 1,5 million, en hausse de 17% par rapport à l’année précédente, 8% au-dessus des livraisons du deuxième trimestre. Mais pour les neuf premiers mois de l’année, les livraisons sont toujours inférieures de 9 % à la même période de 2021.

On craint de plus en plus que l’économie ne tombe en récession, tant aux États-Unis que dans le monde, ce qui entraîne généralement une chute des ventes d’automobiles. Mais Jacobson a déclaré que la société ne voyait aucun signe de baisse de la demande qui pourrait accompagner un ralentissement économique.

“Nous ne voyons vraiment rien à court terme”, a-t-il déclaré. Il a déclaré que les stocks étaient un peu plus élevés, mais ce n’était pas une surprise compte tenu de l’accélération du rythme de production.

“Nous sommes certainement conscients des vents contraires là-bas”, a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas ignorer ce que les autres disent et voient là-bas. Nous continuons à voir la forte demande. Le mieux que nous puissions faire est de nous y préparer. Il a déclaré que la société ne prévoyait pas de licenciements pour le moment, comme cela a été annoncé chez Ford et Tesla.

Barra a déclaré lors de son entretien avec CNBC que les stocks plus serrés permettront à l’entreprise de s’adapter plus rapidement que lors des récessions précédentes en cas de ralentissement économique.

La société a également connu un rebond en Chine, où elle avait signalé une perte de 100 millions de dollars de ses coentreprises avec des constructeurs automobiles chinois au deuxième trimestre face aux blocages dus à la recrudescence des cas de Covid là-bas. Il a rapporté 300 millions de dollars dans ce pays, ce qui correspond aux résultats de l’année précédente.

Les actions de GM (GM) ont augmenté de 3 % dans les échanges avant commercialisation sur la base de solides prévisions de bénéfices et de bénéfices annuels de 6,50 $ et 7,50 $ par action, ce qui lui donne une bonne chance de battre les prévisions de 6,78 $ par action.