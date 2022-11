Les bénéfices de Ferrari (RACE) au T3 2022 dépassent les estimations, le constructeur automobile relève ses prévisions

Ferrari mercredi a de nouveau relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année après que les expéditions, les revenus et le bénéfice par action ont tous augmenté de pourcentages à deux chiffres au cours du troisième trimestre.

Pourtant, la marge bénéficiaire de Ferrari a chuté car elle a expédié un mélange de véhicules moins rentable au cours de la période.

Le constructeur italien de supercars s’attend désormais à un chiffre d’affaires d’environ 5 milliards d’euros et à un bénéfice ajusté par action d’environ 5 euros pour l’ensemble de l’année. Il a relevé pour la dernière fois ses prévisions pour 2022 en août, indiquant aux investisseurs de s’attendre à un chiffre d’affaires d’environ 4,9 milliards d’euros et à un bénéfice ajusté par action compris entre 4,80 euros et 4,90 euros pour l’année.

Les actions de Ferrari ont chuté d’environ 2 % en début de séance. Voici les chiffres clés des résultats du troisième trimestre rapport:

Bénéfice par action: 1,23 euro contre 1,18 euro attendu par les analystes de Wall Street interrogés par Refinitiv.

1,23 euro contre 1,18 euro attendu par les analystes de Wall Street interrogés par Refinitiv. Revenu: 1,25 milliard d’euros contre l’estimation de Wall Street de 1,16 milliard d’euros par Refinitiv.

“Aujourd’hui, nous continuons à gérer un carnet de commandes exceptionnel : à l’exception de quelques modèles, toute notre gamme est épuisée”, a déclaré le PDG Benedetto Vigna dans un communiqué.

Ferrari a expédié 3 188 véhicules au troisième trimestre, en hausse de 16 % par rapport à il y a un an. L’augmentation des livraisons a été tirée par la montée en puissance de la production de la voiture de sport hybride à six cylindres 296 GTB, a déclaré Ferrari. Mais ces gains ont été partiellement compensés par la baisse des expéditions du SF90 hybride à huit cylindres plus cher.

Le changement de mix a entraîné une baisse de la marge EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) de Ferrari, à 23,9 % contre 25,7 % au troisième trimestre 2021.

Le portefeuille de nouveaux modèles de Ferrari reste solide. La société a dévoilé son tout premier SUV, le Purosangue, en septembre. Les livraisons débuteront mi-2023. Une version à toit ouvert de la voiture de sport 296, appelée 296 GTS, devrait également commencer à être expédiée au cours du premier semestre de l’année prochaine.