Les bénéfices de Ferrari en 2022 bondissent de 13%, le constructeur de supercars se prépare à une solide année 2023

Ferrari jeudi, a annoncé un bénéfice annuel en hausse de 13% d’une année sur l’autre et guidé vers une année encore plus forte en 2023 sur ce que son PDG a appelé “une demande constamment élevée” pour les voitures de sport à prix élevé de l’entreprise.

Voici les chiffres clés des résultats du quatrième trimestre rapport:

Bénéfice par action: 1,21 euro (1,32 $), contre 1,16 euro au quatrième trimestre 2021.

1,21 euro (1,32 $), contre 1,16 euro au quatrième trimestre 2021. Revenu: 1,368 milliard d’euros, contre 1,172 milliard d’euros au trimestre de l’année précédente.

Pour l’année complète, Ferrari a gagné 939 millions d’euros, soit 5,09 euros par action, sur un chiffre d’affaires de 5,095 milliards d’euros. Les deux étaient au-dessus des attentes : les analystes de Wall Street interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice par action de 4,94 euros sur l’ensemble de l’année sur un chiffre d’affaires de 4,977 milliards d’euros.

Les résultats ont également battu les propres conseils de Ferrari. La société avait relevé ses prévisions pour 2022 en août et à nouveau en novembre, indiquant plus récemment aux investisseurs de s’attendre à un chiffre d’affaires d’environ 5 milliards d’euros et à un bénéfice ajusté par action d’environ 5 euros pour l’ensemble de l’année.

Malgré les bons résultats, la marge d’exploitation de Ferrari au quatrième trimestre a chuté à 21,8 % contre 22,6 % il y a un an. Cette marge bénéficiaire d’il y a un an a été stimulée par le premier des modèles Icona à sept chiffres de Ferrari, les Monza SP1 et SP2; les expéditions du successeur du Monza, le Daytona SP3, n’ont commencé qu’à la toute fin de 2022.