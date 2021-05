Les bénéfices de Dick’s Sporting Goods (DKS) Q1 2021 battent

Les mannequins se tiennent à côté de marchandises exposées à la vente dans un magasin d’articles de sport Dick’s à West Nyack, New York.

Dick’s Sporting Goods a annoncé mercredi des bénéfices et des ventes du premier trimestre de l’exercice qui ont dépassé les estimations des analystes, affirmant que le retour des enfants aux sports d’équipe a stimulé les ventes.

Dick’s a également relevé ses perspectives financières pour l’ensemble de l’année, invoquant une dynamique croissante.

Les actions ont bondi de plus de 6% sur l’actualité du trading avant commercialisation.

Voici comment Dick’s a fait pour la période terminée le 1er mai, par rapport à ce que les analystes prévoyaient, en utilisant les estimations de Refinitiv:

Bénéfice par action: 3,79 USD ajusté contre 1,12 USD attendu

Chiffre d’affaires: 2,92 milliards de dollars contre 2,18 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net de Dick est passé à 361,8 millions de dollars, ou 3,41 dollars par action, après une perte de 143,4 millions de dollars, ou 1,71 dollars par action, un an plus tôt. En excluant les ajustements ponctuels, il a gagné 3,79 $ par action, bien avant les 1,12 $ que les analystes attendaient, selon une enquête Refinitiv.

Les revenus ont augmenté de 119% à 2,92 milliards de dollars, contre 1,33 milliard de dollars un an plus tôt, lorsque Dick’s a été contraint de fermer ses magasins pendant un certain temps en raison de la pandémie. Cela a battu les estimations de 2,18 milliards de dollars. Sur une base de deux ans, les ventes ont augmenté de 52%.

La PDG Lauren Hobart a déclaré avoir vu une résurgence de son activité de sports d’équipe au cours du trimestre, alors que les enfants reprenaient leurs activités après un an où de nombreux sports pour jeunes avaient été annulés. L’entreprise a également connu une demande accrue dans la catégorie golf.

Les ventes des magasins comparables ont bondi de 115% d’une année sur l’autre, a déclaré la société, ce qui comprenait une croissance du commerce électronique de 14%.

Dick’s s’attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté pour l’exercice 2021 soit compris entre 8,00 $ et 8,70 $ par action, avec des ventes de 10,5 à 10,8 milliards de dollars. Les analystes cherchaient à ce que la société gagne 5,32 dollars par action, après ajustements, sur des ventes de 9,8 milliards de dollars.

