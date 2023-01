Les bénéfices de Chevron s’envolent pour atteindre un record

New York

CNN

—



Chevron a annoncé un bénéfice annuel record de 36,5 milliards de dollars, soutenu par les prix élevés du pétrole.

Le bénéfice ajusté pour l’année a plus que doublé par rapport aux 15,6 milliards de dollars gagnés par Chevron en 2021 et en hausse de 36 % par rapport à son précédent bénéfice record établi en 2011.

Le bénéfice de la compagnie pétrolière au quatrième trimestre s’est élevé à 7,9 milliards de dollars, en hausse de 61% par rapport à l’année précédente, mais inférieur au revenu trimestriel record de 11,4 milliards de dollars qu’elle a annoncé pour le deuxième trimestre.

Le bénéfice par action de 4,09 dollars au quatrième trimestre est inférieur aux prévisions de 4,38 dollars par action des analystes interrogés par Refinitiv. Mais les revenus du trimestre de 56,5 milliards de dollars ont dépassé les prévisions de près de 2 milliards de dollars et ont augmenté de 17% par rapport à l’année précédente.

Le chiffre d’affaires annuel de 246,3 milliards de dollars a augmenté de 52 % par rapport à 2021.

Les actions de Chevron (CVX) ont baissé d’un peu plus de 1 % dans les échanges avant commercialisation.

Avant le rapport de vendredi, Chevron, la deuxième plus grande compagnie pétrolière du pays, derrière ExxonMobil, avait annoncé qu’elle augmentait son dividende de 6% ainsi qu’un plan de rachat d’actions massif de 75 milliards de dollars. La décision a suscité des critiques de la part de ceux qui ont déclaré que les compagnies pétrolières devraient investir leur argent dans la production de plus de pétrole et d’essence pour augmenter l’offre et faire baisser les prix pour les conducteurs fatigués de l’inflation.

“Pour une entreprise qui affirmait il n’y a pas si longtemps qu’elle ‘travaillait dur’ pour augmenter la production de pétrole, distribuer 75 milliards de dollars à des dirigeants et à de riches actionnaires est certainement une façon étrange de le montrer”, a déclaré Abdullah Hasan, attaché de presse adjoint au Maison Blanche, dans un tweeter Mercredi soir après l’annonce du rachat d’actions.

Chevron a déclaré vendredi que ses investissements dans les opérations avaient augmenté de plus de 75% par rapport à 2021 et que la production annuelle américaine avait augmenté pour atteindre l’équivalent de 1,2 million de barils de pétrole par jour.

Le montant qu’il a dépensé en dépenses d’investissement et en exploration en 2022 était de 12,3 milliards de dollars, en hausse de 43 % par rapport aux 8,6 milliards de dollars dépensés en 2021, mais à peine plus que les 11 milliards de dollars dépensés en dividendes ou les 11,3 milliards de dollars en rachats d’actions au cours de l’année.

Le bénéfice record provenait principalement de la flambée des prix du pétrole au cours de l’année, et non de sa production accrue.

Chevron et d’autres grandes compagnies pétrolières ont toutes bénéficié de la flambée des prix du pétrole et de l’essence en 2022, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Alors que la Russie, l’un des principaux exportateurs de pétrole au monde, a envoyé relativement peu de pétrole aux États-Unis, les sanctions imposées à la Russie à la suite de l’invasion ont ébranlé les prix mondiaux des matières premières qui ont fixé le prix du pétrole.

Les contrats à terme pour un baril de pétrole brut Brent, la référence mondiale, ont atteint un record de 123,58 $ à la clôture début juin, en hausse de plus de 50 % par rapport à six mois plus tôt avant la guerre, et le prix moyen d’un gallon d’essence ordinaire aux États-Unis. Les États-Unis ont franchi la barre des 5 $ une semaine plus tard pour atteindre un record de 5,03 $.

Mais les prix du pétrole et du gaz ont considérablement baissé depuis lors. Le Brent a clôturé jeudi à 87,47 $, légèrement en dessous du niveau de l’année précédente, tandis que le prix moyen d’un gallon d’essence ordinaire s’élève à 3,51 $ le gallon, à peine plus élevé que la moyenne de 3,35 $ d’il y a un an.

Mais les prix ont recommencé à augmenter, en partie parce que les règles de verrouillage de Covid en Chine ont été levées. Les commerçants pensent que c’est un signe haussier pour la demande mondiale de pétrole et d’essence. Les problèmes de raffinerie causés par les conditions hivernales poussent également les prix à la hausse.

Le prix moyen aux États-Unis d’un gallon d’essence ordinaire a augmenté de près de 12 cents la semaine dernière et de 41 cents, ou 13 %, le mois dernier. Le pétrole de Brent est en hausse de 12% au cours des trois dernières semaines.