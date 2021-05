Les bénéfices de Best Buy (BBY) battent le premier trimestre 2022

Les clients attendent à l’extérieur d’un magasin Best Buy du centre-ville de Toronto, en Ontario, le 23 novembre 2020 pour récupérer leurs commandes en ligne.

Best Buy a déclaré jeudi que les ventes avaient augmenté de 36% au cours du premier trimestre de l’exercice, en raison de la frénésie des dépenses alimentée par la relance des acheteurs. l’électronique grand public.

Les actions de la société ont dépassé 4% dans le commerce avant la commercialisation après que le détaillant d’électronique et d’électroménagers a relevé ses prévisions.

La PDG de Best Buy, Corie Barry, a déclaré que les consommateurs avaient décidé d’investir dans la technologie et les appareils de cuisine alors qu’ils voyaient la valeur de leur maison augmenter. Elle a déclaré que la demande « était extraordinairement élevée » au cours de la période de trois mois.

«Cette demande est motivée par une focalisation continue sur la maison, qui englobe de nombreux aspects de notre vie, y compris le travail, l’apprentissage, la cuisine, les divertissements, la redécoration et la rénovation», a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. « La demande a également été soutenue par les programmes de relance du gouvernement et l’environnement de logement solide. »

Cela a soulevé les attentes du détaillant pour la première moitié de l’année. Le directeur financier Matt Bilunas a déclaré que Best Buy s’attend à ce que les ventes des magasins comparables augmentent de 3% à 6% cette année. Il avait précédemment déclaré qu’ils allaient d’une baisse de 2% à une croissance de 1%. Cependant, il a déclaré que la société prévoyait que les clients augmenteront leurs dépenses dans d’autres domaines, tels que les voyages et les restaurants, au second semestre.

Voici ce que la société a rapporté pour le trimestre fiscal clos le 1er mai par rapport à ce que Wall Street attendait, sur la base d’une enquête d’analystes réalisée par Refinitiv:

Bénéfice par action: 2,23 USD ajusté contre 1,39 USD attendu

Chiffre d’affaires: 11,64 milliards de dollars contre 10,44 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net de Best Buy au premier trimestre est passé à 595 millions de dollars, ou 2,32 dollars par action, contre 159 millions de dollars, ou 61 cents par action, un an plus tôt.

Hors éléments, il a gagné 2,23 $ par action, soit plus de les 1,39 $ par action attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Les ventes nettes ont atteint 11,64 milliards de dollars, contre 8,56 milliards de dollars un an plus tôt, dépassant les estimations de 10,44 milliards de dollars.

Les ventes en ligne et dans les magasins ouverts depuis au moins 14 mois ont augmenté de 37,2%, soit une croissance supérieure à 22,4% que les analystes attendaient, selon StreetAccount.

À la clôture de mercredi, les actions de Best Buy ont augmenté de 17% jusqu’à présent cette année. Les actions ont atteint un sommet de 52 semaines à 128,57 $ plus tôt ce mois-ci et ont clôturé mercredi à 116,96 $. La valeur marchande de l’entreprise est de 29,29 milliards de dollars.

Lire le communiqué de presse de l’entreprise ici.

Cette histoire se développe. Veuillez revenir pour les mises à jour.