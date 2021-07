Les bénéfices d’Apple ont presque doublé au dernier trimestre.

Les bénéfices d’Apple presque doublé au dernier trimestre, montrant que l’entreprise publique la plus riche et la plus valorisée au monde montre peu de signes de ralentissement.

Apple a déclaré mardi que ses bénéfices ont augmenté de 93% à 21,7 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal par rapport à l’année précédente, tandis que les ventes ont augmenté de 36% à 81,4 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes.

La société a affiché des taux de croissance au cours des derniers trimestres qui ressemblent à un parvenu beaucoup plus petit plutôt qu’à un titan d’entreprise d’une valeur de près de 2,5 billions de dollars. Il a été alimenté par le fait que les gens achètent encore plus de ses appareils que d’habitude pendant la pandémie, car ils sont devenus plus dépendants de la technologie pour travailler, étudier et socialiser.

Apple a déclaré que ses ventes d’iPhone avaient augmenté de 50% pour atteindre 39,6 milliards de dollars, une augmentation trimestrielle élevée même par rapport à ses normes élevées. L’augmentation était particulièrement surprenante étant donné que la société s’apprête à lancer de nouveaux téléphones en septembre, ce qui oblige souvent de nombreuses personnes à attendre pour acheter de nouveaux iPhones.