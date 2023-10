Gains et pertes du S&P 500 aujourd’hui il y a 2 heures 41 minutes Voici les actions du S&P 500 qui ont le plus gagné et perdu aujourd’hui, ainsi que les histoires qui se cachent derrière les moteurs du marché. Investopédia



Le Dow chute de plus de 350 points en raison de la baisse de la confiance des consommateurs il y a 3 heures 44 minutes L’indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 366 points, ou 1,1%, après que la dernière enquête sur la confiance des consommateurs a montré que les attentes d’inflation restaient élevées, augmentant ainsi la pression sur la Réserve fédérale pour qu’elle maintienne des taux d’intérêt élevés. L’indice a diminué pour la deuxième semaine consécutive, les pertes de vendredi le faisant baisser d’environ 2,1 % pour la semaine. Le Dow Jones a baissé d’environ 9 % depuis qu’il a atteint son récent sommet le 1er août, ce qui le place très proche d’une correction. Intel (INTC) a été le point positif de l’indice, avec ses actions gagnant 9 % après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices et relevé ses perspectives pour le quatrième trimestre, prévoyant que les revenus augmenteront de 8 % et que les bénéfices tripleront par rapport à l’année dernière. Les actions d’Apple (AAPL) ont augmenté de 0,8% avant un événement prévu lundi au cours duquel le géant de la technologie devrait dévoiler de nouveaux MacBook Pro et iMac dotés d’un processeur M3 mis à jour. Les actions de Honeywell (HON) ont gagné 0,5% après avoir dépassé les estimations de bénéfices grâce à une augmentation de 18% de son activité aérospatiale au troisième trimestre. Les actions de Chevron (CVX) ont chuté de 6,7 %, la hausse des coûts et la baisse des prix du pétrole ayant conduit le géant pétrolier à déclarer des bénéfices inférieurs aux prévisions malgré des revenus supérieurs aux estimations. Les actions de JPMorgan Chase (JPM) ont plongé de 3,6 % après que la banque a révélé l’intention du PDG Jamie Dimon de vendre un million d’actions, la première fois que le dirigeant de longue date se départira des actions de l’entreprise. -Terry Lane

Les bénéfices de Colgate-Palmolive témoignent de la résilience des consommateurs il y a 4 heures 26 minutes Colgate-Palmolive (CL) a dépassé les estimations de bénéfices et a relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année, les acheteurs continuant de dépenser malgré la hausse des prix. La société de biens de consommation a annoncé un bénéfice de 708 millions de dollars au troisième trimestre, soit 86 cents par action, supérieur aux 80 cents par action attendus par les analystes. Les ventes nettes ont augmenté de 10,5 % à 4,9 milliards de dollars malgré la baisse du volume des ventes organiques. Des prix plus élevés ont fait la différence, représentant la quasi-totalité de la croissance des revenus de l’entreprise. Colgate-Palmolive est la dernière entreprise à bénéficier de la résilience des consommateurs, qui continuent de dépenser librement malgré la hausse des prix et des taux d’intérêt. Plus tôt dans la semaine, Coca-Cola (KO) a déclaré que la hausse des prix avait stimulé ses résultats et ses résultats. Et plus tôt ce mois-ci, PepsiCo (PEP) a déclaré que la baisse du volume unitaire au troisième trimestre était plus que compensée par la hausse des prix. Les actions de Colgate-Palmolive ont bondi vendredi matin avant de chuter avec l’ensemble du marché pour s’échanger en baisse d’environ 1,7% peu avant la clôture.

Les actions de Ford chutent au milieu des inquiétudes concernant le ralentissement des véhicules électriques et la hausse des coûts suite à la grève de l’UAW il y a 5 heures 22 minutes Les actions de Ford (F) ont chuté de plus de 11 % dans les échanges intrajournaliers vendredi après que les bénéfices du constructeur automobile au troisième trimestre se soient révélés inférieurs aux attentes des analystes, alors que l’entreprise ralentit ses investissements dans les véhicules électriques (VE) et que l’accord provisoire des Travailleurs unis de l’automobile (UAW) menace d’augmenter. coûts de main-d’œuvre futurs. Les bénéfices de Ford en chiffres Bénéfice net : 1,2 milliard de dollars contre 1,7 milliard de dollars attendu, selon les estimations des analystes compilées par Visible Alpha

Bénéfice ajusté par action : 0,39 $ contre 0,44 $ attendu

Revenus : 43,8 milliards de dollars contre 42,7 milliards de dollars attendus Ford a conclu mercredi un accord de principe avec l’UAW. Les analystes s’attendent à ce que le nouveau contrat soit ratifié par le syndicat, tout en avertissant qu’il pourrait augmenter les coûts de main-d’œuvre à l’avenir, les analystes de JPMorgan estimant une augmentation annuelle des coûts de 1,5 milliard de dollars. Dans son appel aux résultats, Ford a noté que l’entreprise « ralentit plusieurs investissements » dans sa transition vers les véhicules électriques (VE), en adoptant une approche basée sur le marché similaire à celle de GM. L’entreprise a également retiré ses prévisions pour l’ensemble de l’année, invoquant l’incertitude provoquée par la grève. Plus tôt dans la semaine, General Motors (GM) a également revu à la baisse ses prévisions pour l’ensemble de l’année. -Naomi Buchanan

Les bénéfices d’ExxonMobil chutent par rapport au record de 2022 en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz il y a 6 heures 29 minutes Le bénéfice d’ExxonMobil Corp. (XOM) au troisième trimestre a chuté de plus de la moitié de son record de l’année dernière en raison d’une baisse des prix du pétrole et du gaz. Le géant de l’énergie a gagné 9,07 milliards de dollars sur la période, soit une baisse de 54 % par rapport au même trimestre de 2022. Le bénéfice par action (BPA) s’est établi à 2,27 dollars, en dessous des prévisions des analystes. Les revenus ont chuté de 19% à 90,76 milliards de dollars. ExxonMobil a déclaré que la chute des bénéfices était due à une baisse de près de 60 % des prix du gaz naturel et de 14 % des prix du pétrole. Cependant, le débit de la raffinerie a augmenté à 4,2 millions de barils par jour, le chiffre le plus élevé depuis la fusion d’Exxon avec Mobil il y a 24 ans. Les actions d’ExxonMobil ont chuté de plus de 1,6 % vendredi après-midi, soit une baisse de 4 % depuis le début de l’année. -Bill McColl

Les stocks d’énergie solaire chutent suite aux perspectives médiocres d’Enphase Energy il y a 7 heures 15 minutes Enphase Energy (ENPH) a été le titre le moins performant du S&P 500 vendredi à midi après que la société solaire a publié des prévisions pour le trimestre en cours qui étaient bien en deçà des estimations des analystes. La société prévoit un chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre compris entre 300 et 350 millions de dollars, bien en dessous des plus de 500 millions de dollars attendus par les analystes. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre, de 551 millions de dollars, n’a pas non plus répondu aux attentes. Les actions d’Enphase ont chuté de plus de 15 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis trois ans en raison de perspectives tièdes. Les actions de ses pairs SolarEdge Technologies (SEDG) et First Solar (FSLR) ont chuté respectivement de 6 % et 3 %.

Les actions d’Intel s’envolent grâce à des bénéfices supérieurs et à des réductions de coûts il y a 8 heures Les actions d’Intel (INTC) ont bondi de 10 % vendredi après que le fabricant de puces a annoncé des ventes et des bénéfices meilleurs que prévu pour le troisième trimestre. Les bénéfices d’Intel en chiffres Bénéfice net : 1,7 milliard de dollars contre 1 milliard de dollars attendu, selon les estimations des analystes compilées par Visible Alpha

Bénéfice ajusté par action : 0,41 $ contre 0,22 $ attendu

Revenus : 14,2 milliards de dollars contre 13,5 milliards de dollars attendus Il s’agit du septième trimestre consécutif de baisse des revenus d’Intel, mais les réductions de coûts ont permis de compenser la chute des ventes. Les dépenses d’exploitation de l’entreprise ont diminué de près de 700 millions de dollars d’une année sur l’autre, tout comme le coût des ventes, ce qui la met en bonne voie pour atteindre son objectif de 3 milliards de dollars d’économies cette année.

Les actions de Chevron chutent en raison d’un manque à gagner il y a 8 heures 58 minutes Les actions de Chevron Corp. (CVX) ont chuté de 5 % vendredi après que ses bénéfices du troisième trimestre aient manqué les estimations des analystes. déclarant un bénéfice net ajusté de 5,7 milliards de dollars au troisième trimestre, soit 3,05 dollars par action, en deçà des estimations des analystes. Les bénéfices de Chevron en chiffres Bénéfice net : 5,7 milliards de dollars contre 6,9 ​​milliards de dollars attendus, selon les estimations des analystes compilées par Visible Alpha.

Bénéfice ajusté par action : 3,05 $ contre 3,67 $ attendu

Revenus : 51,9 milliards de dollars contre 48,7 milliards de dollars attendus Des marges plus étroites ont pesé sur la rentabilité, en particulier dans les activités de raffinage à l’étranger de Chevron, où le bénéfice a chuté à 307 millions de dollars contre 1,2 milliard de dollars au même trimestre de l’année dernière. Ces résultats décevants surviennent quelques jours seulement après que la société a annoncé qu’elle rachèterait Hess Corp. (HES) pour 53 milliards de dollars, la deuxième plus grande acquisition annoncée cette année après l’acquisition de Pioneer Natural Resources (PXD) par son concurrent ExxonMobil (XOM) pour près de 60 milliards de dollars. Les actions Hess ont suivi la baisse de Chevron vendredi.

La force d’AWS et la croissance des revenus publicitaires renforcent les résultats d’Amazon au troisième trimestre il y a 9 heures 50 minutes Amazon (AMZN) a dépassé les prévisions des analystes en matière de croissance des bénéfices et des revenus au troisième trimestre, les revenus d’Amazon Web Services (AWS) ayant augmenté après une période de décélération au cours des derniers trimestres. La société a déclaré que son chiffre d’affaires global pour le dernier trimestre s’élevait à 143,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 13 % par rapport à l’année dernière. Le bénéfice net du trimestre s’est élevé à 9,9 milliards de dollars, soit 94 cents par action, soit plus du triple d’une année sur l’autre. AWS, la plate-forme de cloud computing très lucrative d’Amazon, est l’un des principaux moteurs de revenus de l’entreprise, mais a connu un ralentissement de ses ventes au cours des derniers trimestres. Les ventes d’AWS au troisième trimestre ont augmenté de 12 % à 23,1 milliards de dollars, conformément aux attentes des analystes. Notamment, les revenus de l’activité publicitaire naissante d’Amazon ont totalisé 12,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 26 % par rapport à l’année dernière, ce qui en fait le secteur d’activité de l’entreprise connaissant la croissance la plus rapide. Les actions d’Amazon, qui avaient gagné plus de 42% depuis le début de l’année à la clôture de jeudi, ont bondi de 8% vendredi matin. -Nathan Reiff

Les actions font les plus grands mouvements avant la commercialisation il y a 10 heures 57 minutes DexCom Inc. (DXCM) : Les actions du fabricant de systèmes de surveillance du glucose ont bondi d’environ 17 % après que ses bénéfices trimestriels ont largement dépassé les estimations de Wall Street et que la société a amélioré ses perspectives de revenus pour l’ensemble de l’année. Les actions d’Insulet (PODD), qui fabrique des systèmes de perfusion d’insuline pour les personnes diabétiques, ont bondi de 9 %. Les deux titres ont été malmenés cette année par la crainte que les agonistes du GLP-1 comme Ozempic et Wegovy aient un impact à long terme sur la prévalence du diabète. Intel Corp.INTC) : Les actions ont augmenté de 7 % après avoir annoncé une baisse des bénéfices plus faible que prévu au troisième trimestre, un résultat qu’elle a attribué au « levier d’exploitation et à la discipline des dépenses ». Amazon.com Inc. (AMZN) : Les actions ont augmenté de près de 6 % après avoir annoncé une augmentation de 13 % de ses revenus au dernier trimestre, ce qui lui a permis de dépasser les estimations de bénéfices de Wall Street. Sanofi SA (SNY) : Les actions du géant pharmaceutique français ont chuté de 16% après avoir déclaré s’attendre à une baisse des bénéfices l’année prochaine en raison d’investissements dans la recherche et du développement et de la tentative de scission de son unité de soins aux consommateurs. Ford Motor Co. (F): Les actions ont chuté de près de 3% après que les bénéfices du troisième trimestre du constructeur automobile se soient révélés inférieurs aux estimations des analystes et que le constructeur automobile ait retiré ses prévisions pour l’ensemble de l’année, citant un accord de principe récemment conclu avec le syndicat en grève United Auto Workers. Chevron Corp. Les actions de la compagnie pétrolière ont chuté de plus de 2 % après que ses résultats du troisième trimestre aient été inférieurs aux estimations, le rétrécissement des marges et la baisse des prix des matières premières ayant pesé sur les revenus et les bénéfices.

L’inflation du PCE en septembre est conforme aux attentes il y a 11 heures 23 minutes Il y a eu peu de surprises dans les données sur les dépenses de consommation personnelle de septembre, un signe bienvenu pour les marchés. L’indice des prix PCE a augmenté de 0,4% le mois dernier, conformément aux attentes. L’indice des prix sous-jacent, qui exclut les prix volatils des produits alimentaires et de l’énergie, a augmenté de 0,3%, une accélération attendue par rapport à la hausse de 0,1% enregistrée en août. Les dépenses personnelles ont augmenté de 0,7%, dépassant l’inflation et dépassant les estimations des économistes. La forte augmentation des dépenses renforce les données antérieures suggérant que les consommateurs continuent de dépenser à des rythmes vertigineux, défiant les attentes des économistes et de la Fed selon lesquelles des taux plus élevés ralentiraient la consommation.