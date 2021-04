Avec la pandémie qui déplace les ventes en ligne et les consommateurs débordent de contrôles de relance, Amazon jeudi signalé 108,5 milliards de dollars de ventes au cours des trois premiers mois de l’année, en hausse de 44% par rapport à l’année précédente. Il a également enregistré 8,1 milliards de dollars de bénéfices, une augmentation de 220% par rapport à la même période l’an dernier.

Les résultats du premier trimestre ont dépassé les attentes de Wall Street.

Les parties les plus rentables de l’activité de vente au détail d’Amazon ont explosé. Les revenus des marchands qui proposent des articles sur leur site Web et utilisent ses entrepôts ont augmenté de 64%, à 23,7 milliards de dollars. Son «autre» segment d’activité, qui est en grande partie son activité publicitaire lucrative, a augmenté de 77%, pour atteindre près de 7 milliards de dollars.

Amazon a précédemment révélé que 200 millions de personnes paient pour des abonnements Prime et que les revenus d’abonnement pour ce service et d’autres ont atteint près de 7,6 milliards de dollars au cours du trimestre. En plus de payer à Amazon 119 $ par an ou 12,99 $ par mois pour la livraison gratuite et d’autres avantages, les ménages avec des abonnements Prime dépensent généralement 3000 $ par an sur Amazon, plus du double de ce que les ménages sans abonnement dépensent, selon Morgan Stanley.

Le volume élevé de commandes pendant la pandémie a permis à Amazon de fonctionner plus efficacement. Il a rapproché ses entrepôts de la pleine capacité et les chauffeurs-livreurs ont fait plus d’arrêts sur leurs itinéraires, avec moins de temps à conduire entre les clients. Le nombre d’articles vendus par Amazon a augmenté de 44%, mais le coût d’exécution de ces commandes n’a augmenté que de 31%.