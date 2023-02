Les bénéfices d’Alphabet chutent de 34 % en raison du ralentissement des publicités

Le retrait publicitaire a coïncidé avec d’autres développements indésirables pour Alphabet. ChatGPT, un chatbot d’intelligence artificielle construit par OpenAI, a fait ses débuts en grande pompe en novembre, laissant supposer qu’il pourrait perturber la domination des moteurs de recherche de Google. M. Pichai a déclaré un “code rouge” en réponse, réaffectant les équipes pour donner la priorité aux projets d’IA.

M. Pichai a déclaré que dans les mois à venir, Google permettrait aux utilisateurs d’accéder à une version de son moteur de recherche intégrant des fonctionnalités de chatbot, ce qui avait été rapporté plus tôt par le New York Times. Il a déclaré que la société intégrerait également davantage d’IA dans des applications telles que Gmail et Docs, et que son unité cloud vendrait la technologie sous-jacente à d’autres entreprises.

Les revenus du moteur de recherche de Google, sa plus grande activité, ont chuté de plus de 1% à 42,6 milliards de dollars au quatrième trimestre, inférieur aux estimations des analystes de 43,3 milliards de dollars.

Google a récemment dû se défendre face au gouvernement. Le mois dernier, le ministère de la Justice a poursuivi la société pour la deuxième fois en trois ans, affirmant plus récemment que Google avait abusé de sa position de monopole de la technologie publicitaire. Le ministère de la Justice veut forcer Google à céder une partie de sa suite de produits de technologie publicitaire, qui comprend un logiciel pour acheter et vendre des publicités, un marché pour effectuer les transactions et un service pour présenter les publicités sur Internet.

Cette division a généré 8,5 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, en baisse de 9% par rapport à l’année précédente. Les analystes tablaient sur des ventes de 8,8 milliards de dollars.

Les ventes publicitaires de YouTube ont chuté de près de 8% à 7,96 milliards de dollars, en dessous des 8,2 milliards de dollars attendus par les analystes. En octobre, la société a signalé une baisse des ventes sur YouTube, signalant qu’elle était plus vulnérable aux fluctuations de la publicité numérique que Google.

Les ventes de Google Cloud, la division qui propose des logiciels et des services technologiques à d’autres entreprises, ont augmenté de 32 % pour atteindre 7,3 milliards de dollars. Les analystes avaient estimé 7,4 milliards de dollars. Google a investi des milliards au fil des ans pour aider l’unité à se développer, mais elle a continué à perdre de l’argent. Il a enregistré une perte de 480 millions de dollars au quatrième trimestre.