Les bénéfices d’Air Canada montent en flèche dans un contexte d’explosion de la demande de voyages internationaux – et les prix des billets ont également décollé

Air Canada affirme avoir réalisé un bénéfice de 838 millions de dollars au cours de son dernier trimestre dans un contexte d’explosion de la demande de voyages et de tarifs plus élevés, malgré des milliers de vols retardés.

Le transporteur basé à Montréal a publié vendredi matin des chiffres trimestriels qui montraient que les résultats financiers de l’entreprise montaient en flèche à des niveaux jamais vus depuis avant la pandémie.

Les revenus d’exploitation au cours de la période de trois mois jusqu’à la fin juin ont atteint 5,43 milliards de dollars, contre 3,98 milliards de dollars au cours de la même période il y a un an.

Le bénéfice net s’est établi à 838 millions de dollars au cours du trimestre, un renversement par rapport à la perte de 386 millions de dollars à la même période un an plus tôt. Le bénéfice par action diluée s’est établi à 1,85 $. C’est le chiffre le plus élevé pour ce nombre depuis le milieu de 2019.

Les analystes ont également noté des prix des billets plus élevés derrière les marges bénéficiaires plus épaisses. « Air Canada a connu un très bon trimestre, bénéficiant d’une forte demande des clients, d’avions pleins, de prix élevés des billets et de faibles coûts de carburant », a déclaré Walter Spracklin, analyste chez RBC Dominion valeurs mobilières, dans une note aux investisseurs.

Le PDG Michael Rousseau a attribué la solide performance trimestrielle de l’entreprise à l’essor de la demande de voyages, en particulier de destinations internationales. Plus des deux tiers de l’augmentation des revenus d’une année sur l’autre proviennent des voyages internationaux, a déclaré Rousseau, ajoutant que la compagnie aérienne « a transporté en toute sécurité plus de 11 millions de clients sur notre réseau mondial au cours du trimestre, une augmentation d’environ 23 pour cent. »

Mauvaise ponctualité

Malgré la solide performance financière, Rousseau dit que l’entreprise sait qu’elle doit s’améliorer.

Le système de communication de vol de la compagnie est tombé en panne un jour de mai, puis de nouveau en juin, provoquant à chaque fois des retards sur le réseau et bloquant ou gênant des milliers de passagers.

Après avoir initialement rejeté des milliers de demandes d’indemnisation de passagers liées aux pannes, la compagnie aérienne a finalement commencé à offrir une indemnisation aux personnes dont les demandes avaient été précédemment refusées.

« Malgré le fait d’avoir plus de ressources formées que l’été dernier et des outils améliorés, nos opérations en juin et juillet n’ont pas été aux niveaux attendus », a déclaré Rousseau. « Nous redoublons d’efforts pour protéger le parcours client des perturbations, quelle qu’en soit la cause. »

Indépendamment des bénéfices de la société vendredi, un rapport publié cette semaine par la société d’études de marché Cirium a montré que la société n’avait pas laissé derrière elle ses problèmes de retard en juin. Cirium a classé Air Canada au dernier rang parmi les 10 plus grandes compagnies aériennes en Amérique du Nord pour la ponctualité en juillet. Moins de 52% des vols de la compagnie aérienne au cours du mois étaient à l’heure.

Westjet occupait la septième place, avec près de 62 %. Les leaders étaient Alaska Airlines et Delta, avec respectivement 82 et 78 pour cent.

REGARDER | Vos droits en tant que passager aérien évoluent. Voici comment:

Le Canada modifie la charte des droits des passagers aériens Le gouvernement fédéral a annoncé plusieurs changements à la Charte des droits des passagers aériens, y compris la suppression des échappatoires qui permettent aux compagnies aériennes d’annuler ou de retarder des vols sans verser de compensation.

Le porte-parole d’Air Canada, Peter Fitzpatrick, a déclaré à la Presse canadienne que 140 000 passagers par jour ont effectué les 36 000 voyages d’Air Canada le mois dernier.

« Comme pour tout système, lorsqu’il fonctionne à pleine capacité, il peut ralentir les processus et mettre plus de temps à se rétablir en cas de problème. Cela dit, de nombreux retards ont été relativement courts », a-t-il déclaré.

Les données du service de suivi FlightAware.com montrent que jeudi, 19 vols d’Air Canada ont été annulés sur son réseau, tandis que 254 ont été retardés. Ceux-ci représentent respectivement 3 et 44% de l’ensemble du service de la compagnie aérienne.

La veille, Air Canada a enregistré 533 retards ou annulations sur environ 1 250 vols.