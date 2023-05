Les bénéfices chutent alors que BMO et la Banque Scotia ont mis de côté des centaines de millions de plus pour couvrir les créances douteuses

Deux des plus grands prêteurs du Canada ont dévoilé mercredi des résultats trimestriels qui suggèrent des perspectives plus sombres pour l’économie canadienne, avec des bénéfices nettement inférieurs et une forte augmentation du montant d’argent qu’ils mettent de côté pour couvrir les créances douteuses.

La Banque de Montréal et la Banque Scotia ont publié des résultats trimestriels avant l’ouverture des marchés boursiers mercredi, et bien que les chiffres exacts diffèrent, ils partagent certains thèmes inquiétants.

La Banque Scotia a déclaré avoir réalisé un bénéfice d’un peu plus de 2,1 milliards de dollars au cours des trois mois jusqu’à la fin avril, une baisse de 21% par rapport aux 2,7 milliards de dollars qu’elle avait gagnés à la même période l’an dernier. Sur une base ajustée, le bénéfice de la banque s’est établi à 1,70 $ par action. C’est moins que les 2,16 $ de la même époque l’an dernier et aussi moins que les 1,76 $ que les analystes attendaient.

Une partie de la baisse des bénéfices est due au fait que la banque a mis de côté beaucoup plus d’argent pour couvrir les prêts potentiellement irrécouvrables dans ses livres. Connue sous le nom de « provisions pour pertes sur créances », cette mesure étroitement surveillée suit le montant d’argent que la banque met de côté dans ses livres pour annuler les prêts qui, selon elle, pourraient se détériorer.

La banque a mis de côté 709 millions de dollars au cours du trimestre. Au cours de la même période il y a un an, ses provisions pour pertes sur créances n’étaient que de 219 millions de dollars.

Numéros BMO

C’était la même histoire à la Banque de Montréal, où la banque a mis de côté plus d’un milliard de dollars pour les créances douteuses. C’est bien plus que les 50 millions de dollars enregistrés à la même époque il y a un an.

Une grande partie de cette augmentation des provisions pour pertes sur créances est due au portefeuille de prêts hérité de Bank of the West, une banque américaine que BMO a achetée en décembre dernier et finalisée en février. L’acquisition a été la plus importante de l’histoire de BMO, et bien qu’elle puisse aider la banque à étendre sa présence aux États-Unis à long terme, à court terme, elle s’est accompagnée d’au moins 705 millions de dollars de prêts que la banque choisit de déplacer. dans ses provisions pour pertes sur créances.

L’augmentation des prêts non performants « reflète les conditions économiques incertaines », a déclaré l’analyste Mario Mendonca, qui couvre les deux banques pour TD.

Les bénéfices de BMO ont chuté à un peu plus de 1 milliard de dollars au cours du trimestre, bien en baisse par rapport à 4,7 milliards de dollars il y a un an, principalement en raison des coûts associés à l’acquisition de 16 milliards de dollars mentionnée ci-dessus. Mais même sur une base ajustée, le bénéfice de la banque s’est élevé à 2,2 milliards de dollars, soit 2,93 dollars par action.

C’est en baisse par rapport aux 3,23 dollars de l’année dernière et moins que les 3,21 dollars attendus par les analystes.

Les actions des deux prêteurs étaient en baisse en début de séance après la publication des chiffres, mais les nouvelles n’étaient pas toutes mauvaises pour les investisseurs. Les deux banques ont cru bon d’augmenter leur dividende trimestriel aux actionnaires, signe qu’elles sont confiantes dans leurs perspectives.

BMO a augmenté son versement trimestriel de quatre cents à 1,47 $ par action, tandis que Scotia a augmenté de trois cents à 1,06 $.