Les benchmarks Honor X50 révèlent des performances CPU impressionnantes

Honor X50 arrive le 5 juillet et nous savons que le téléphone est livré avec un chipset Snapdragon 6 Gen 1. L’appareil a été évalué sur AnTuTu et Geekbench, révélant plus de détails sur la puissance de la plate-forme 4 nm.

Les fuiteurs affirment qu’il sera à égalité avec Snapdragon 778G +, mais nos tests récents montrent que les chiffres sont similaires à ceux des appareils alimentés par Dimensity 7050 avec une différence majeure – les performances brutes du processeur multicœur sont bien meilleures.









Honor X50 sur AnTuTu et Geekbench

Qualcomm a lancé le Snapdragon 6 Gen 1 comme une évolution par rapport au Snapdragon 695 avec des améliorations à tous les niveaux, notamment une augmentation de 40 % des performances de calcul et des graphismes 35 % meilleurs. Les résultats de Geekbench et d’AnTuTu sont similaires à nos tests internes du Realme 11 Pro, comparés aux dernières versions.

Nous avons vu une liste Geekbench 5 plus tôt. Bien que les chiffres suggèrent une comparaison similaire avec les midrangers actuels de Realme, nous pensons qu’il est juste de mettre de nouveaux téléphones sur de nouvelles versions de plates-formes d’analyse comparative.

Honor a promis au X50 d’avoir un grand écran, une batterie massive et le combo RAM et stockage le plus puissant jamais conçu pour une série X. Selon les rumeurs, le prix commencerait à 1 599 CNY, soit environ 220 $, mais nous doutons fortement que ce soit pour la variante 16/512 Go.

