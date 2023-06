Les belligérants du Yémen, les rebelles houthis et l’Arabie saoudite échangent 64 soldats tombés au combat

Les parties belligérantes du Yémen ont échangé 64 corps de leurs victimes, ont déclaré les médias locaux et les chefs tribaux. La passation de pouvoir entre les rebelles houthis du pays et l’Arabie saoudite a marqué le dernier en date des efforts de réconciliation au milieu du conflit qui dure depuis des années au Yémen.

Le rare échange a eu lieu mercredi près de la ville frontalière saoudienne de Nahran, selon la chaîne de télévision Houthi al-Masirah et trois chefs tribaux. Les trois membres de la tribu ont parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

La télévision a rapporté que les restes de 58 rebelles ont été remis par Riyad, tandis que les rebelles chiites soutenus par l’Iran ont remis les corps de six soldats saoudiens. Il n’y a pas eu de commentaire immédiat du royaume sur l’échange.

La remise a marqué le troisième échange de corps entre les Houthis et l’Arabie saoudite depuis le début de la guerre, a déclaré la télévision al-Masirah. Les deux parties ont également échangé des prisonniers dans le cadre d’échanges organisés négociés par les Nations Unies.

La guerre civile au Yémen a éclaté en 2014 lorsque les Houthis sont descendus de leur bastion du nord et ont chassé le gouvernement internationalement reconnu de la capitale de Sanaa, le forçant d’abord au sud, puis à s’exiler en Arabie saoudite.

Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue l’année suivante pour tenter de rétablir le gouvernement au pouvoir. Avec le temps, le conflit s’est transformé en une guerre par procuration entre l’Arabie saoudite et l’Iran.

La guerre a dévasté le Yémen, déjà le pays arabe le plus pauvre, et créé l’une des pires catastrophes humanitaires au monde. Plus de 150 000 personnes, dont des combattants et des civils, ont été tuées.

Ces derniers mois, des responsables saoudiens et houthis se sont rencontrés à plusieurs reprises pour des pourparlers visant à un règlement négocié du conflit. Les pourparlers ont pris de l’ampleur plus tôt cette année lorsque l’Arabie saoudite et l’Iran, le principal soutien étranger des Houthis, sont parvenus à un accord pour rétablir les relations diplomatiques après des années de relations effilochées.

Autre signe d’apaisement des tensions, un vol commercial transportant plus de 270 pèlerins musulmans yéménites est parti la semaine dernière de Sanaa, tenue par les Houthis, vers l’Arabie saoudite pour le Hajj, le pèlerinage qui est un devoir unique pour tous les musulmans physiquement et physiquement. financièrement capable de faire le voyage.