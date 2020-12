LOS ANGELES: Les Rams de Los Angeles ont la défense totale n ° 1 de la NFL, sa défense contre les passes n ° 1 et sa défense n ° 2 à la course. Le groupe d’Aaron Donald est deuxième de la NFL pour les sacs et le troisième pourcentage de conversion, troisième pour les points accordés et cinquième pour les plats à emporter.

Par presque n’importe quelle mesure collective, la défense des Rams a été la classe de la ligue sous le coordonnateur recrue Brandon Staley. Pourtant, lorsque les équipes du Pro Bowl ont été annoncées cette semaine, les Rams (9-5) n’avaient que deux membres Donald et le demi de coin Jalen Ramsey.

C’est moins de sélections défensives que Seattle, Baltimore, Kansas City et Pittsburgh, et le même nombre que Green Bay, Buffalo, La Nouvelle-Orléans, Denver et Philadelphie.

Le calcul ne concorde pas vraiment avec une défense des réalisations des Rams cette saison.

Mais au moins publiquement, ni les Rams ni leurs prochains adversaires ne lisent quoi que ce soit sur le manque d’attention accordé au casting de soutien sur une unité qui a porté l’offensive incohérente de Los Angeles au bord d’une autre place en séries éliminatoires.

Eh bien, toute leur défense joue comme une défense du Pro Bowl, a déclaré Pete Carroll, dont les Seahawks (10-4) pourraient remporter le NFC West avec une victoire à domicile contre les Rams dimanche.

Tout leur équipage est difficile à gérer, a ajouté Carroll mercredi, citant immédiatement le passeur Leonard Floyd et les monteurs de lignes Michael Brockers et Sebastian Joseph-Day. (Les sélections du Pro Bowl) seraient frustrantes pour eux, car vous ne pouvez pas avoir une meilleure année que ce qu’ils ont. Mais c’est aussi le vote du Pro Bowl. Ils ne rattrapent pas toujours le début d’un bon groupe comme celui-ci.

En effet, le vote au Pro Bowl repose intrinsèquement sur la réputation individuelle des joueurs par rapport aux réalisations collectives d’un groupe. Donald et Ramsey sont déjà largement reconnus comme deux des meilleurs de la NFL à leurs postes, alors qu’aucun des autres défenseurs des Rams n’a encore cette distinction.

Carroll a vu cette dynamique jouer avec ses défenses Legion of Boom dans les années 2010, et il ne sera pas surpris si les Rams reçoivent le même traitement, en particulier s’ils gardent leur groupe ensemble sous Staley l’année prochaine.

Il est probable que ces gars qui jouent si bien ensemble cette année seront reconnus l’année prochaine comme ils le feront à nouveau l’année prochaine, a déclaré Carroll.

Le candidat le plus visiblement négligé pour la reconnaissance individuelle est le demi de coin Darious Williams, qui a quatre interceptions au cours de sa saison d’évasion en tant que l’un des meilleurs hommes de couverture de la NFL. Ramsey a vanté son coéquipier pour la considération du Pro Bowl à plusieurs reprises cette saison, mais Williams n’a pas pu faire craquer un groupe de quatre NFC composé de Ramsey, Marshon Lattimore de la Nouvelle-Orléans, James Bradberry des Giants et Jaire Alexander de Green Bay.

L’ensemble du secondaire des Rams a dépassé la plupart des attentes. Sécurité John Johnson joue superbement en agence libre, menant Los Angeles dans les tacles et commandant la défense sur le terrain, tandis que la sécurité recrue Jordan Fuller a fait beaucoup mieux que quiconque en dehors des Rams soupçonné lorsqu’ils l’ont choisi avec un choix de sixième ronde.

J’ai le sentiment que beaucoup de nos autres joueurs le méritent, a déclaré Staley à propos des choix du Pro Bowl, citant notamment Williams, Johnson et Floyd. Mais je pense que tous les entraîneurs de la NFL vont dire cela à propos de leurs joueurs.

Staley était également d’accord avec la perception de Carroll du processus du Pro Bowl.

C’est un événement sélectif, et il y aura une déception, a ajouté Staley. Je pense que plus que tout, j’étais tellement heureux de concourir pour quelque chose en équipe. Étaient vraiment fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à présent en tant que défense. Peu importe qui a fait le Pro Bowl ou non, nos joueurs vont profiter de cette saison d’une manière ou d’une autre.

Le quart-arrière des Rams Jared Goff sait exactement ce que signifie une sélection au Pro Bowl. Il a été choisi pour deux Pro Bowls, y compris le match de 2018 dans lequel la première équipe des Rams de McVay avait huit représentants.

Weve a eu des années où nous avons eu six, sept gars faire le Pro Bowl, et je pense que nous avons perdu au premier tour des séries éliminatoires, et vous n’êtes pas très heureux à ce sujet, a déclaré Goff. «Je pense que le Pro Bowl est une chose cool. C’est génial. Félicitations à tous ceux qui ont réussi, mais en tant qu’équipe, nous avons de plus grands objectifs.

REMARQUES: Les Rams n’ont organisé qu’une visite virtuelle mercredi tout en effectuant une grande partie de l’installation de leur plan de match pour la semaine de vacances. McVay a déclaré que RT Rob Havenstein aurait été limité par une blessure à l’épaule si Los Angeles s’était entraîné, mais il s’attend à ce que le vétéran soit prêt pour dimanche. … RB Cam Akers ne jouera pas cette semaine avec une entorse à la cheville, a répété McVay. … La recrue LB Terrell Lewis est probablement prête à revenir dans l’alignement après avoir manqué du temps en raison d’une blessure au genou. … Les Rams s’entraîneront au SoFi Stadium la veille de Noël en raison des vents violents à Thousand Oaks.

