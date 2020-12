La règle des quatre personnes s’applique à Noël et les autorités essaient de faire en sorte que les personnes qui se présentent aux fêtes dans la cour ne passent pas du temps à l’intérieur. Toute personne qui invite des invités doit avoir une cour ou une arrière-cour accessible sans marcher dans la maison, ce qui signifie essentiellement que les personnes qui vivent dans des maisons individuelles peuvent avoir des invités, mais que celles qui vivent dans des maisons en rangée ne le peuvent pas. «Vous n’êtes pas autorisé à traverser d’abord un espace intérieur, car il y a alors un risque que de nombreuses personnes se retrouvent ensemble dans un petit espace», déclare la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden. Les dernières nouvelles le lundi.

Les règles font partie des réglementations plus générales d’arrêt imposées début novembre et devraient durer jusqu’en février. La fermeture a également conduit à une pratique de « contacts dans les bras », ou contacts dans les bras, qui permettaient aux célibataires d’avoir un contact physique avec une personne en dehors de leur foyer.

Alors que certains pays européens commencent à assouplir les restrictions après des pics massifs de cas et d’hospitalisations à l’automne, la Belgique n’est pas le seul pays où les gens et les entreprises ont du mal à comprendre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas.