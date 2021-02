Les Belges ont averti d’éviter les masques distribués par le gouvernement car ils peuvent contenir des produits chimiques TOXIQUES

Des millions de masques en tissu distribués par le gouvernement fédéral en Belgique en 2020 pourraient contenir des produits chimiques toxiques selon un rapport récemment divulgué de Sciensano, l’Institut belge de santé publique.

Le gouvernement belge a acheté 15 millions de masques Avrox et les a distribués via des pharmacies privées à ses 11,5 millions de citoyens. Cependant, en raison des efforts supplémentaires de vente et de livraison de masques par les autorités locales et les entreprises privées, seul un tiers estimé des masques distribués par le gouvernement fédéral a été effectivement utilisé.

Les masques ont été produits en Asie par la société luxembourgeoise Avrox et une enquête est en cours à la suite de plaintes de fabricants de masse belges rivaux concernant la contamination possible des masques Avrox par des nanoparticules toxiques d’argent et de dioxyde de titane, utilisées pour teindre les masques en blanc.

Si ces nanoparticules toxiques s’avèrent effectivement présentes, les Belges qui portaient les masques émis par le gouvernement pourraient subir des lésions des voies respiratoires.

Les toxicologues avertissent que les personnes qui portaient les masques peuvent désormais courir un risque accru de développer une pneumonie, surtout si elles ont déjà des problèmes respiratoires sous-jacents.

«Tôt ou tard, vous pouvez ingérer ces nanoparticules, surtout si le masque est lavé et porté régulièrement. Ils peuvent facilement se retrouver dans les poumons et le sang », a déclaré le toxicologue Alfred Bernard.

Des préoccupations en matière de sécurité ont été soulevées au moment de l’annonce de l’initiative et une enquête sur la fraude a été ouverte sur l’accord de 40 millions d’euros, car les parties à l’origine de cette transaction auraient une relation préexistante.

« Ce sont les premiers résultats de la première phase d’une étude et il est important de les interpréter avec prudence, » Sciensano a déclaré dans un communiqué de presse à la suite de la fuite.

«Sur la base des données actuelles, il n’est pas possible de déterminer si ces nanoparticules sortent réellement des masques et dans quelle mesure les utilisateurs y sont exposés.»

Selon le Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, la Belgique a enregistré plus de 763 000 cas de Covid-19 entraînant plus de 22 000 décès.

