Les Bee Gees étaient trop occupés lorsqu’ils ont présenté pour la première fois le projet de bande originale de Saturday Night Fever et n’avaient « aucun intérêt » à lire le scénario.

Bill Oakes, qui a remporté un prix Grammy pour la bande originale du film de 1977 avec John Travolta, était également à la tête de la maison de disques du groupe RSO.

Il raconte ses expériences avec le groupe, composé des frères Barry, Robin et Maurice Gibb, au cours de leurs années 1970 à la fois fructueuses et mouvementées dans le nouveau documentaire The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart.

Oakes a déclaré: «Les gens disent qu’ils ont été chargés d’écrire la bande originale mais je suis allé leur montrer le scénario en France où ils mixaient un album live et ils n’avaient aucun intérêt à lire le scénario.

« Donc, dire qu’ils ont été commandés, cela semble beaucoup plus professionnel. »







(Image: Archives Michael Ochs)



Oakes a poursuivi: « En fait, tous Robert Stigwood (l’entrepreneur musical) et moi avons dit que nous avions besoin de chansons pour ce film qui se déroule dans la discothèque et qu’ils avaient déjà fait Jive Talkin ‘et You Should Be Dancing, donc ce n’était pas leur première incursion dans la musique de danse.

« Mais ce qu’ils ont trouvé en quelques semaines, c’était une extraordinaire collection de cinq chansons, dont je savais que toutes travailleraient immédiatement dans le film.

« Stayin ‘Alive, More Than A Woman, If I Can’t Have You, Night Fever and How Deep Is Your Love, c’est de la poussière d’or, cela n’arrive pas très souvent et je ne peux penser à aucun autre compositeur que vous aurait pu demander et les faire revenir avec ça, n’ayant pas lu le script! «







(Image: Inconnu)



Oakes a également rappelé comment il a navigué entre les différents drames et les chutes entre les frères, en particulier les problèmes entre Barry et Robin, décédé en 2012.

Il a dit: « Je les ai traités chacun individuellement, je dois dire que si vous étiez dans une pièce avec eux trois, je suis resté à l’extérieur, car il y avait ce lien entre les frères mais ils avaient leurs différences et ils étaient très, très différents considérant que deux d’entre eux étaient jumeaux.

« Ils étaient totalement différents de Robin et Maurice, Robin était toujours le type qui m’appelait un mercredi pour voir à quoi ressemblaient les charts de la semaine prochaine, il était absolument fou de positions dans les charts, comment on va au Japon tout ça. »







(Image: Getty Images)



Oakes a ajouté: « Maurice s’en fichait tant qu’il prenait un verre et une cigarette et qu’il connaissait un bon bar où aller et Barry était le calme à qui je parlerais le plus de la musique. »

«Donc j’avais des relations différentes avec chacun mais quand vous les avez assemblés, vous n’avez pas interféré, les trois avaient une chose spéciale quand ils étaient ensemble dans une pièce.

* Les Bee Gees: Comment réparer un cœur brisé est sur Sky Documentaries le 13 décembre et sur DVD et téléchargement numérique le 14 décembre.

