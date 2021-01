Les bébés tortues de mer d’Indonésie font une pause pour la liberté

Des dizaines de bébés tortues de la taille d’un palmier se sont retournés sur une plage alors qu’ils se dirigeaient vers les vagues déferlantes de l’océan Indien, sous le regard attentif des défenseurs de l’environnement dans un parc national d’Indonésie.

Suffisamment petits pour tenir dans la paume d’une main, certains se sont retrouvés sur le dos, remuant leurs minuscules nageoires impuissantes alors qu’ils essayaient de se remettre sur la bonne voie.

Mais les défenseurs de l’environnement ne sont pas intervenus, car ils voulaient que les créatures «cartographient» leur environnement et reviennent ensuite pondre des œufs des décennies plus tard.

«Les tortues de mer arrivent à maturité à 25 ans, donc si elles sont relâchées aujourd’hui, nous les reverrons probablement dans 25 ans», a déclaré Ardhini Estu Wardana, un garde forestier du parc national de Meru Betiri, à l’est de Java.

Ses plages sont des lieux de nidification pour plusieurs espèces de tortues.

La nuit précédente, une femelle géante – plus d’un mètre de long – a pondu plus de 160 œufs sur le rivage, les balayant des monticules de sable pour les protéger des prédateurs.

Les tortues, menacées par le braconnage et la destruction de leur habitat, sont protégées par la loi indonésienne.

Leurs œufs sont considérés comme un mets délicat et ils sont également abattus pour leur viande, leur peau et leurs coquilles.

Six des sept espèces de tortues du monde se trouvent en Indonésie, un archipel de plus de 17 000 îles et abritant un éventail vertigineux de faune exotique.