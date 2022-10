Les bébés savent qu’ils sont trans une fois nés – Hôpital affilié à Harvard

Un psychologue du Boston Children’s Hospital a affirmé que de nombreux enfants connaissaient leur sexe “apparemment depuis l’utérus”

Alors que la plupart des enfants qui se présentent à la clinique de genre du Boston Children’s Hospital connaissent leur sexe “généralement vers l’âge de la puberté”, beaucoup d’autres sortent de l’utérus en sachant qu’ils sont nés dans le mauvais corps, explique le psychologue Kerry McGregor dans une vidéo supprimée depuis publiée en août par l’établissement médical affilié à Harvard. Le clip a refait surface cette semaine, suscitant encore plus de controverse dans l’institution en proie aux scandales.

“Une bonne partie des enfants le savent dès leur naissance et ils expriment généralement leur identité de genre en tant que très jeunes enfants, certains dès qu’ils peuvent parler”, McGregor dit dans la vidéo avant de révéler que la clinique voit des enfants de “2 et 3 ans jusqu’à 9 ans” et expliquer aux parents comment “Soyez simplement solidaire” de leur soi-disant “genre divers” enfants par “leur donnant l’espace et le soutien nécessaires pour explorer leur genre.”

Lire la suite Une alerte à la bombe dans une clinique pour enfants controversée a fait l’objet d’une enquête

Bien que Boston Children’s ne soit pas le seul hôpital à offrir des services de transition de genre allant du conseil à la chirurgie pour les enfants – en août, quelque 13 hôpitaux américains effectuaient des chirurgies de transition de genre sur des mineurs – l’établissement affilié à Harvard a attiré une attention indésirable en août après avoir été appelé par les conservateurs pour ses vidéos annonçant ces services. Blâmer un “Campagne de désinformation de droite” pour ce qu’elle prétendait être une avalanche de menaces de mort et d’alertes à la bombe, la clinique a tenté de trouer la preuve qu’elle fournissait de telles procédures aux enfants, supprimant des dizaines de vidéos – y compris la “les bébés savent qu’ils sont trans” clip – de son compte YouTube

Cependant, alors que Boston Children’s prétend désormais n’effectuer les procédures que sur des patients de plus de 18 ans, 65 des 204 chirurgies d’affirmation de genre effectuées par son Center for Gender Surgery de janvier 2017 à août 2020 ont été effectuées sur des patients de moins de 18 ans, selon une étude évaluée par des pairs publiée plus tôt cette année dans le Journal on Clinical Medicine. Le document décrit l’installation de Harvard comme “Le premier centre pédiatrique aux États-Unis à proposer des chirurgies thoraciques affirmant le genre aux personnes de plus de 15 ans et des chirurgies génitales aux personnes de plus de 17 ans.”