Les bébés prématurés habillés en petits super-héros dans des costumes faits maison alors qu’ils luttent contre les chances de survie

Les bébés PREMATURE étaient habillés en minuscules super-héros – avec des costumes faits à la main spécialement pour eux.

Les tout-petits ont reçu des capes de tous les héros les plus célèbres, dont Superman, Batman et The Flash.

Un petit garçon a même posé le bras tendu tout en portant l’emblème Captain America de Marvel sur une cape.

Les parents des 15 bébés ont eu leur journée spéciale à l’hôpital clinique de l’unité de soins intensifs de Barcelone pour marquer le week-end du carnaval.

Le personnel de l’hôpital de Catalogne, en Espagne, a été surpris par les costumes de super-héros ainsi que d’autres animaux mignons.

Erika Sanchez, coordinatrice de l’unité de soins intensifs, a déclaré que les parents ont éclaté en sanglots lorsque les infirmières ont habillé leurs enfants avec les costumes.

Sanchez, 44 ans, a déclaré: «Nous voulions que ce soit un jour spécial parmi toute la tristesse que nous vivons.» Elle faisait référence à la pandémie de coronavirus qui secoue le pays depuis l’année dernière.

«Les familles ne s’attendaient pas à cela car elles ne pensaient pas que c’était déjà le carnaval, et c’était un moment très émouvant, car rester ici est une situation très monotone, tous les jours sont les mêmes, mais ce jour-là était différent!

«Les plus petits bébés qui y sont soignés sont nés à seulement 26 semaines de grossesse et pèsent entre 500 et 600 grammes (1,1 à 1,3 lb), car ils étaient des jumelles, mais maintenant avec les costumes, ils pèsent plus, environ 1 kilogramme ( 2,2 livres). »

