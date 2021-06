Les bébés peuvent souffrir de dépression, d’anxiété. Faites un bilan de santé mentale.

Quand beaucoup de gens pensent aux bébés, ils pensent à la joie. Nous visualisons les plus jeunes années comme une période fantasque marquée par la légèreté et l’émerveillement. Mais les experts en santé mentale du nourrisson et de la petite enfance affirment que, de la naissance à l’âge de 3 ans, les enfants sont capables d’une gamme d’émotions profondes et intenses, notamment la tristesse, le chagrin et la colère, et tout comme leurs soignants, sont sensibles aux problèmes de santé mentale.

« Nous ne devrions pas penser que les enfants de 0 à 3 ans sont insensibles aux principaux facteurs de stress de la famille », a déclaré Jamie Howard, psychologue clinicienne principale au Child Mind Institute. « Les critères de diagnostic pour quelque chose comme un trouble dépressif de la petite enfance vont être basés beaucoup plus sur le comportement et les caractéristiques observables, car les jeunes enfants ne peuvent pas nous dire : « Oui, j’ai un sentiment d’inutilité. Ils n’ont pas de métacognition. , qui est la capacité de réfléchir à leurs pensées. C’est donc très, très comportemental. »

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les troubles de santé mentale chez les enfants peuvent modifier leur façon d’apprendre, de se comporter et de gérer leurs sentiments, et peuvent rendre leur journée difficile. La recherche montre que les enfants d’âge préscolaire, et même les bébés, peuvent souffrir de dépression et d’anxiété.

« Plus que de se laisser trop entraîner dans des diagnostics spécifiques, ce que je recommanderais, c’est que les parents surveillent les jalons et le comportement », a déclaré Jamie Howard, psychologue clinicienne principale au Child Mind Institute. Getty Images/iStockphoto

Les enfants sont résilients, surtout lorsqu’ils ont une personne qui les soutient. Mais il est également vrai que les premières années sont une période charnière pour le développement, et le bien-être émotionnel d’un jeune enfant peut avoir un impact sur sa santé plus tard dans la vie.

Les premières expériences émotionnelles s’intègrent dans l’architecture du cerveau des enfants. C’est pourquoi les experts disent qu’il est important que les soignants reconnaissent que tout comme les adultes ont besoin de soins pour leur santé mentale, les enfants aussi.

« Des études montrent qu’environ 9,5 à 14 % des enfants de la naissance à 5 ans peuvent avoir des problèmes émotionnels suffisamment importants pour être appelés troubles de santé mentale », a déclaré Jennifer Boss, directrice de la coordination et de la stratégie en matière de santé mentale pour les nourrissons et la petite enfance chez Zero to Three. . « Généralement, les premières personnes à reconnaître que quelque chose ne va pas sont les parents. Ce sont eux qui remarquent cette détresse. »

Les experts disent que les parents doivent être sensibles aux émotions de leurs enfants, mais ils mettent également en garde contre les inquiétudes excessives.

« La croissance et le développement du cerveau sont tellement importants que nous voulons nous assurer que nous répondons aux besoins des jeunes enfants. Cela dit, vous n’avez pas besoin d’être parfait. Le stress arrive. Je ne veux pas que les parents se sentent rongés par la culpabilité et s’inquiéter », a déclaré Howard. « Si vous faites des câlins à votre enfant, que vous le nourrissez, que vous l’endormez et que vous lui donnez une routine, vous faites du bon travail. »

Quels signes les parents devraient rechercher

Pour évaluer la santé mentale d’un enfant, Howard recommande aux parents de surveiller les jalons (le CDC a un guide complet) et le comportement.

Les nourrissons devraient grandir physiquement et se connecter émotionnellement. À mesure qu’ils vieillissent, Howard a déclaré qu’il y a quatre grandes catégories de jalons de développement à surveiller : le langage expressif (mots en développement), le langage réceptif (comprendre ce qu’une personne dit), la motricité globale (s’asseoir) et la motricité fine (prendre quelque chose ). Si vous vous demandez si votre enfant atteint des jalons et si les ressources en ligne ne suffisent pas, consultez votre pédiatre.

La chose la plus importante que les experts disent que les soignants devraient surveiller sont les changements de comportement. Les soignants connaissent intimement leur bébé. Ils connaissent les aliments qu’ils aiment, la façon dont leur bébé dort, les sons qu’il émet, ses différents cris et ce qu’ils signifient.

« Les parents en savent beaucoup et ils peuvent se sentir en sécurité en se faisant confiance pour reconnaître quand quelque chose ne va pas », a déclaré Boss.

Lorsqu’un enfant naît avec une déficience physique ou développementale, il peut être encore plus difficile pour les parents de lire les signaux et de comprendre le comportement de leur enfant. Les experts disent que dans ces cas, il est encore plus important de consulter régulièrement un fournisseur de soins de santé.

Si votre enfant a besoin d’aide

Si vous vous inquiétez pour votre enfant, les experts disent que la meilleure chose à faire est de parler à votre pédiatre. Ils peuvent recommander un spécialiste – comme un psychologue pour enfants – pour faire une évaluation plus approfondie.

Si vous reconnaissez que votre enfant a des difficultés, vous pouvez également prendre des mesures à la maison pour lui offrir des soins supplémentaires.

« Faites des câlins, asseyez-vous près, lisez des livres ensemble, jouez, caressez le chien de la famille », a déclaré Howard. « Vous voulez remarquer ce dont votre enfant a besoin et le lui donner. Parce que c’est de l’attachement. Certains enfants sont faciles et d’autres non, mais de toute façon, il incombe aux parents de répondre systématiquement aux besoins de l’enfant. Et pendant les périodes de stress ils ont souvent plus de besoins. »

Pourquoi il est important de prendre soin de vous aussi

Les bébés existent en grande partie dans leur relation avec leur principal fournisseur de soins. Cette relation est essentielle à une croissance et à un développement sains.

Howard a dit surtout de 0 à 3 mois, la personne la plus importante à surveiller n’est pas bébé, mais maman. De nombreux experts notent qu’à tout âge, le stress d’un parent peut se répercuter sur son enfant.

« Il est beaucoup plus courant que la mère souffre d’anxiété et de dépression post-partum. Et si elle n’est pas équipée pour répondre systématiquement aux besoins du bébé, c’est le plus grand facteur de risque », a déclaré Howard. « Si un enfant a un soignant en bonne santé qui fait de son mieux, alors il peut faire face à beaucoup de choses. »

Ressources

