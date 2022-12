Les bébés passent la plupart de leur temps à dormir. Les nouvelles technologies commencent à révéler pourquoi

Plus tard, quand Austin et son équipe ont analysé des instantanés des enregistrements, ils ont remarqué des différences dans le cerveau pendant le sommeil actif et calme. Pendant le sommeil actif, lorsque les bébés étaient plus agités, les régions cérébrales des hémisphères gauche et droit semblaient s’activer en même temps, de la même manière. Cela laisse entendre que de nouvelles et longues connexions se forment tout au long du cerveau, dit Austin. Pendant le sommeil calme, il semble que des connexions plus courtes se forment dans les régions du cerveau.

On ne sait pas pourquoi cela pourrait se produire, mais Austin a une théorie. Il pense que le sommeil actif est plus important pour préparer le cerveau à construire une expérience consciente plus large – pour reconnaître quelqu’un d’autre en tant que personne plutôt qu’une série de taches et de taches de couleur et de texture, par exemple. Diverses régions du cerveau doivent travailler ensemble pour y parvenir.

Les connexions plus courtes établies pendant le sommeil calme affinent probablement le fonctionnement des régions cérébrales individuelles, déclare Austin : « Dans le sommeil actif, vous construisez une image, et dans le sommeil calme [you’re] peaufiner les choses. »

Plus nous en savons sur le fonctionnement du cerveau des nouveau-nés en bonne santé, mieux nous sommes pour aider les bébés nés prématurément ou qui subissent des lésions cérébrales au début de leur vie. Austin espère également en savoir plus sur ce que chaque phase du sommeil pourrait faire pour le cerveau. Une fois que nous aurons une meilleure compréhension de ce que fait le cerveau, nous pourrons peut-être déterminer quand il est le plus sûr de réveiller le bébé pour le nourrir, par exemple.

Austin envisage une sorte de système de feux de signalisation qui pourrait être placé à proximité d’un bébé endormi. Une lumière verte peut signaler que le bébé est dans un état de sommeil intermédiaire et peut être réveillé. Une lumière rouge, d’autre part, pourrait indiquer qu’il est préférable de laisser le bébé dormir parce que le cerveau est au milieu d’un processus important.

J’ai essayé de faire quelque chose de similaire avec mes propres enfants. Un jouet en forme de nuage dans leur chambre devient vert et joue une chanson lorsqu’il est sûr de réveiller maman. Le nuage est ignoré. Malheureusement, une fois que leur cerveau est prêt pour l’éveil, cela ne les dérange pas que le mien ne le soit pas.

