Les bébés nés de personnes non vaccinées qui ont eu le COVID-19 peuvent être plus à risque de détresse respiratoire : étude

Les personnes enceintes non vaccinées qui ont contracté le COVID-19 étaient plus susceptibles d’avoir des bébés souffrant de détresse respiratoire, a nouvelle étude publié cette semaine trouvé.

Une équipe de chercheurs dirigée par l’Université de Californie à Los Angeles a examiné 221 femmes enceintes pour l’étude, dont 151 qui n’étaient pas vaccinées avant d’être infectées par le COVID, ce qui a été confirmé par un test de laboratoire.

Les 151 personnes enceintes non vaccinées ont rencontré les National Institutes of Health critères pour le COVID-19 sévère ou critique alors que seulement 4 % des 70 personnes enceintes vaccinées répondaient aux critères.

Les chercheurs ont pu examiner 199 bébés, tous nés entre avril 2020 et août 2022, et dont aucun n’a été testé positif au virus. Les 28 fœtus restants ont soit entraîné une fausse couche, un avortement ou une mort fœtale, soit n’ont pas pu faire l’objet d’un suivi.

L’équipe a découvert que l’exposition au COVID-19 in utero « peut activer une cascade inflammatoire » dans les voies respiratoires des nouveau-nés, entraînant une détresse respiratoire. L’une des principales voies semble être associée à la fonction des cils, ces minuscules structures ressemblant à des cheveux que l’on trouve à la surface des cellules et qui aident généralement à pousser les germes, le mucus et d’autres particules vers la bouche afin qu’ils puissent tousser ou éternuer.

Les résultats, publiés dans la revue Nature Communications, ont révélé que le risque de détresse respiratoire était jusqu’à trois fois plus élevé chez les bébés nés de personnes non vaccinées que chez ceux qui étaient vaccinés.

“Nous avons constaté des taux inhabituellement élevés de détresse respiratoire peu de temps après la naissance chez les bébés nés à terme de mères qui ont eu le COVID-19 pendant la grossesse”, Dr Karin Nielsen, professeur de pédiatrie à la division des maladies infectieuses pédiatriques de David Geffen de l’UCLA. École de médecine, a déclaré dans un déclaration. “Les mères n’avaient pas été vaccinées avant de contracter le COVID, ce qui indique que la vaccination protège contre cette complication.”

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si le COVID-19 a toujours un impact sur la détresse respiratoire en tenant compte d’autres facteurs conduisant au syndrome de détresse respiratoire.

La détresse respiratoire chez les nourrissons est définie comme une difficulté à respirer ou un effort pour respirer plus fort au cours des premières 24 heures. Les signes peuvent inclure une respiration sifflante, de la transpiration, des changements dans le rythme respiratoire ou des changements de couleur autour des lèvres ou de la bouche, selon Médecine Johns Hopkins.

Des recherches ont montré que les personnes enceintes atteintes de la COVID-19 courent un risque accru de tomber gravement malade, entraînant une hospitalisation, des soins intensifs, l’utilisation d’un respirateur, voire la mort. Le COVID-19 pendant la grossesse augmente également le risque d’avoir un bébé prématuré ou mort-né.

« Nos résultats démontrent que la vaccination maternelle contre le COVID-19 protège non seulement contre la gravité de la maladie maternelle, mais réduit également le risque de maladie néonatale. [respiratory distress]”, ont écrit les auteurs.

L’étude présentait plusieurs limites, telles qu’une taille d’échantillon petite et homogène et une large plage d’estimation, ce qui nuisait à la généralisabilité. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour valider ces résultats.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommande que toutes les personnes enceintes soient vaccinées contre le COVID-19 et que des études ont montré qu’il n’y a aucun problème de sécurité pour les bébés nés de personnes vaccinées.