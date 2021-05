Les bébés méritent des départs en bonne santé. Ajoutez des visites à domicile au plan des familles Biden.

Dr Ezekiel J. Emanuel et Amaya Diana

Le président Joe Biden vient de publier son plan pour les familles américaines axé sur le renforcement du filet de sécurité sociale du pays et l’investissement dans nos enfants.

Étonnamment, le plan de 1,8 billion de dollars semble manquer un élément essentiel: l’intensification des interventions de la petite enfance réussies, fondées sur des données probantes et jusqu’à présent terriblement sous-financées pour les familles à faible revenu. En particulier, il devrait inclure des programmes qui offrent des visites à domicile régulières, comme les partenariats infirmière-famille, pour les familles à faible revenu à partir de la naissance et jusqu’à un ou deux ans.

Avoir un bébé est l’un des événements les plus stressants de la vie, même pour les parents les plus privilégiés. Pour ceux qui ont un revenu et un soutien social limités, cela peut être éprouvant sur le plan financier et émotionnel. Une relation avec un entraîneur compétent et solidaire pendant la grossesse et la petite enfance ne devrait pas être un luxe pépère pour les mères aisées qui peuvent se payer des doulas. En tant que droit pour les parents à faible revenu, ce serait une politique publique transformatrice avec un retour sur investissement élevé.

Medicaid stabiliserait le financement

Les programmes de partenariat pour les visites à domicile ont été lancés dans les années 1970 pour les nouveaux parents à faible revenu. Il existe de nombreux programmes de ce type, mais le fil conducteur consiste à mettre en relation des infirmières, des travailleurs sociaux ou d’autres professionnels avec les parents pour des réunions régulières au domicile des parents, où ils sont guidés par le développement sain de l’enfant, connectés à d’importants services sociaux et, surtout, éduqués sur la façon de prendre soin de leurs nouveau-nés et coachés pendant cette période cruciale de leur vie.

Malgré des preuves solides de leurs avantages, les programmes de visites à domicile sont largement sous-utilisés, principalement en raison d’une mosaïque de financements. Il existe de nombreux programmes d’intervention auprès de la petite enfance dans tout le pays, mais la plus grande source de financement fédérale – le programme de visites à domicile pour les mères, les nourrissons et la petite enfance géré par l’Administration des ressources et des services de santé – n’a desservi que 150000 familles en 2019, alors qu’il y en a près de 1,6 million de naissances – 42% de toutes les naissances – financées par Medicaid chaque année. Étant donné que les États doivent rassembler chaque année des financements provenant de diverses sources, une coordination et une planification durables à long terme sont impossibles, ce qui limite les inscriptions et nuit à l’efficacité globale des programmes.

Exiger que Medicaid couvre les partenariats infirmière-famille ou des programmes similaires fondés sur des données probantes pour chaque femme enceinte dans le cadre du plan américain pour les familles résoudrait la question du financement – et créerait un retour sur investissement substantiel. Les estimations de coûts précises varient selon le lieu, les études de la dernière décennie montrant un coût global moyen d’environ 8 700 dollars par famille. L’augmentation des coûts pour refléter l’inflation à 10 000 $ par famille pendant un an, l’inscription de chaque nouveau-né livré sur Medicaid coûterait moins de 20 milliards de dollars par an. Cela représenterait environ 3% des dépenses totales de Medicaid. Au cours de la fenêtre budgétaire de 10 ans, cela constituerait une augmentation de 10% du coût de l’American Families Plan.

SOS des parents:COVID pourrait être l’appel de réveil dont les entreprises ont besoin pour réparer un système de garde d’enfants défectueux

Le financement des programmes de visites à domicile ne doit pas être considéré comme une dépense gouvernementale mais comme un investissement rentable. Au cours des 50 dernières années, les programmes de visites à domicile ont été largement évalués au moyen d’essais randomisés, et les résultats sont accablants: ils ont un grand retour sur investissement positif.

Il est bien entendu que plus l’intervention est précoce dans la vie des enfants, meilleurs sont les résultats. Les partenariats les plus efficaces réduisent la maltraitance des enfants et la mortalité infantile, augmentent les taux d’allaitement et de vaccination et réduisent l’asthme et l’obésité infantiles. Fait frappant, ils ont également des effets à long terme sur la préparation des enfants à l’éducation, l’acquisition du langage et le développement du comportement, qui réduisent tous les inscriptions dans les programmes d’éducation spécialisée. Plus encourageant encore, ces programmes réduisent les chances des enfants, des années plus tard, d’être arrêtés et piégés dans le système de justice pénale.

À partir de 3 ans, c’est du rattrapage

S’attaquer aux déterminants sociaux pendant la petite enfance – ou même in utero avant l’accouchement – permet à la société d’économiser de l’argent. Les analyses coût-efficacité les plus complètes sont plus anciennes. Ils indiquent que les économies financières sociétales des partenariats infirmières-famille dépassent 17 000 $ par enfant grâce à une réduction des dépenses de santé, d’éducation, de justice pénale et d’aide sociale. Des estimations récentes montrent également que les économies des États et du gouvernement fédéral l’emporteraient largement sur les coûts des programmes. Par exemple, le Center for American Progress estime un rendement annuel de 5%.

Ces programmes offrent également un moyen important de réduire les disparités sociales existantes. Medicaid prend en charge environ la moitié de toutes les naissances en milieu rural, dont presque toutes seraient éligibles à ces interventions de la petite enfance. De même, Medicaid finance la majorité des naissances de mères noires et hispaniques. Par conséquent, investir dans ces interventions pour la petite enfance réduirait les disparités dans la santé et les autres résultats de ces enfants ruraux et issus de minorités. Et l’impact sur la santé, l’éducation et les revenus durerait toute la vie.

Liens de bébé et autres idées:Comment réduire l’écart de richesse pour les minorités et tout le monde pendant que nous étudions les réparations

Il y a énormément de bien dans le plan américain pour les familles tel qu’il est rédigé: augmenter la garde des enfants, élargir les congés familiaux et médicaux payés, financer les prestations nutritionnelles, introduire le pré-K universel et étendre le crédit d’impôt pour enfants qui augmenterait de plus de 40%. des enfants américains sortis de la pauvreté. Il s’agit d’un investissement énorme dans la prochaine génération, avec le potentiel d’amener les États-Unis aux normes de pension alimentaire pour enfants d’autres pays riches.

Mais ces propositions commencent à l’âge de 3 ans. Nous ferons du rattrapage si nous ne nous concentrons pas sur la première année cruciale de la vie. En ajoutant des interventions de la petite enfance telles que les partenariats infirmières-famille au plan américain pour les familles, Biden peut raviver la promesse d’opportunités et de mobilité ascendante pour les enfants américains, même ceux nés dans la pauvreté.

Dr Ezekiel J. Emanuel (@ZekeEmanuel) est codirecteur du Healthcare Transformation Institute de l’Université de Pennsylvanie et auteur de « Quel pays a les meilleurs soins de santé au monde? » Amaya Diana (@amayahdiana) est le coordinateur de la recherche au Département d’éthique médicale et de politique de la santé de l’Université de Pennsylvanie.