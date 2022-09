Les bébés font une « grimace en pleurs » dans le ventre de leur mère lorsqu’ils sont exposés au chou frisé, selon une étude

Dans une étude intéressante publiée dans Sage Journals, il est révélé que les fœtus dans l’utérus font une sorte de “cri de gueule” lorsqu’ils sont exposés à la saveur du chou frisé. Cependant, c’est complètement le contraire lorsque leur mère a consommé des carottes car leur réaction a été enregistrée comme étant un « visage de rire ». L’étude qui a été publiée cette semaine suggère que “les résultats de cette étude ont des implications importantes pour comprendre les premières preuves des capacités fœtales à détecter et à distinguer différentes saveurs”. Pour l’étude, les chercheurs ont observé environ 100 fœtus chez des femmes en bonne santé en Angleterre.

Les mères ont reçu des gélules contenant des versions en poudre des aliments susmentionnés. Alors que 35 femmes ont été placées dans un groupe expérimental qui a été amené à consommer la capsule contenant une saveur de chou frisé biologique, le même nombre de femmes a été placée dans un autre groupe qui a pris la capsule à saveur de carotte. Les 30 autres ont été placés dans un groupe témoin qui était obstiné à être exposé à l’une ou l’autre des saveurs. Les chercheurs ont effectué des échographies 4D sur les femmes environ 20 minutes après avoir pris les gélules.

Adepte de la carotte, moins adepte du chou frisé… Les fœtus font des grimaces de « rire » ou de « pleurer » en réaction à différentes saveurs selon @FetalLab @DurhamPsych. C’est la 1ère preuve directe que les fœtus réagissent différemment aux différents goûts et odeurs dans l’utérus 👉 https://t.co/13UKS7IjVM pic.twitter.com/xAqXGDqxQl – Université de Durham (@durham_uni) 22 septembre 2022

Le résultat était tel que la plupart des fœtus exposés à la saveur du chou frisé semblaient être sinistres, tandis que ceux du groupe des carottes souriaient. La recherche a suggéré que «lorsque les fœtus étaient exposés à la saveur de carotte, ils étaient plus susceptibles de montrer des réactions de« rire »et lorsqu’ils étaient exposés à la saveur de chou frisé, ils étaient plus susceptibles de montrer des réactions de« pleurer ». Nous avons également constaté que les réponses faciales aux saveurs devenaient plus complexes à mesure que les fœtus mûrissaient.

Après l’étude menée, les chercheurs essaient de se concentrer sur la recherche si l’exposition répétée à certaines saveurs est ce qui constitue le facteur des préférences alimentaires après la naissance. Il est probable qu’un fœtus qui est régulièrement exposé à la saveur du chou frisé ou des légumes puisse développer une tolérance à apprécier la nourriture plus tard dans la vie. Les chercheurs affirment également que les mères qui suivent un régime alimentaire strict et sain pendant la grossesse sont susceptibles de constater que leurs enfants ne sont pas des mangeurs difficiles. Il est important de noter qu’une étude détaillée à ce sujet n’a pas encore été réalisée pour fournir des réponses plus précises.

