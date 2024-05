Les bébés exposés tôt aux arachides sont moins susceptibles de développer une allergie plus tard

SALT LAKE CITY — Les parents qui commencent à donner très tôt des produits à base d’arachide à leurs enfants, de la petite enfance à l’âge de 5 ans, contribuent à réduire considérablement le risque que leur enfant devienne allergique aux arachides plus tard.

C’est selon un étude parrainé par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des National Institutes of Health et dirigé par le King’s College de Londres, qui inverse des années de réflexion sur la manière d’introduire – ou d’éviter – des allergènes potentiels. Les résultats sont publiés dans la revue NEJM Evidence.

Les résultats étaient valables même lorsque les enfants ne mangeaient plus de produits à base d’arachide pendant une longue période. L’étude indique qu’une consommation régulière et précoce « apporte une tolérance durable aux arachides jusqu’à l’adolescence, quelle que soit la consommation ultérieure d’arachides, démontrant qu’une prévention et une tolérance à long terme peuvent être obtenues en matière d’allergie alimentaire ».

« Les résultats d’aujourd’hui devraient renforcer la confiance des parents et des soignants dans le fait que nourrir leurs jeunes enfants avec des produits à base d’arachide dès la petite enfance, conformément aux directives établies, peut fournir une protection durable contre l’allergie à l’arachide », a déclaré la directrice de l’institut, le Dr Jeanne Marrazzo, dans une déclaration écrite. « Si elle était largement mise en œuvre, cette stratégie simple et sûre pourrait prévenir des dizaines de milliers de cas d’allergie à l’arachide parmi les 3,6 millions d’enfants nés chaque année aux États-Unis. »

Les résultats font partie d’un trio d’études sur le sujet.

Le premier, appelé essai clinique Learning Early About Peanut Allergy, et l’étude ultérieure ont tous deux abordé le problème de l’allergie aux arachides, qui peut être mortelle. Dans l’étude, la moitié des participants mangeaient régulièrement du beurre de cacahuète jusqu’à l’âge de 5 ans, tandis que l’autre moitié évitait les cacahuètes pendant cette période. L’exposition précoce aux arachides a entraîné une réduction de 81 % du risque d’allergie aux arachides à l’âge de 5 ans. La deuxième étude a inclus des enfants de la première, à qui on a dit d’éviter les arachides entre 5 et 6 ans. Le groupe n’avait aucune allergie à l’arachide à l’âge de 6 ans.

La troisième étude a recruté 508 des 640 enfants de l’étude initiale. Ils avaient alors en moyenne 13 ans. Parmi eux, 255 appartenaient au groupe manger des cacahuètes, tandis que les 253 autres avaient évité les cacahuètes très tôt. Les enfants ont ensuite été progressivement initiés à de plus en plus d’arachides « dans un cadre soigneusement contrôlé » pour voir s’il était sans danger pour eux de manger ce qui représentait 20 arachides ou plus. Ils ont également été interrogés sur leurs récentes habitudes de consommation d’arachides.

‘Le plus tôt sera le mieux’

Dans la troisième étude, 14,5 % des personnes du groupe ayant évité les arachides très tôt et 4,4 % de celles du groupe consommant des arachides souffraient d’une allergie aux arachides à l’âge de 12 ans ou plus. Cela a permis de constater que le risque de développer une allergie à l’adolescence était réduit de 71 % si la consommation d’arachides commençait tôt et était régulière jusqu’à l’âge de 5 ans.

Selon l’étude, des conseils détaillés sur l’introduction précoce et sûre des arachides aux nourrissons sont disponibles dans le « Addendum aux lignes directrices pour la prévention de l’allergie aux arachides aux États-Unis« , un document conçu spécifiquement pour les parents et les tuteurs.

« On peut généralement dire que « le plus tôt sera le mieux » pour les parents, en particulier chez les bébés souffrant d’eczéma », a déclaré à CNN Gideon Lack, professeur d’allergie pédiatrique au King’s College de Londres et auteur de l’étude. Il a déclaré que les bébés souffrant d’eczéma courent un risque beaucoup plus élevé de développer des allergies alimentaires. Ils ont également tendance à développer des allergies bien avant leur premier anniversaire.

« Cependant, l’enfant doit être prêt sur le plan développemental et neurologique à manger des aliments solides et être capable de coordonner la mastication et la déglutition sans risque d’étouffement. La plupart des bébés pourront commencer le sevrage entre quatre et six mois, mais chaque bébé est un individuel et doit être évalué individuellement », a-t-il déclaré. « De plus, les aliments doivent être donnés sous forme de purée molle pour faciliter la déglutition et réduire le risque d’étouffement. Nous déconseillons l’introduction de solides avant l’âge de trois mois. »