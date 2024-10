Les bébés éligibles peuvent recevoir des anticorps préventifs contre le RSV au West Lincoln Memorial Hospital

« Il s’agit d’une opportunité incroyable pour tous les enfants éligibles d’avoir accès à des médicaments qui peuvent prévenir très efficacement le VRS »

Le West Lincoln Memorial Hospital accueillera cet automne des cliniques contre le virus respiratoire syncytial (VRS) dans le but de protéger les bébés des maladies graves.

Beyfortus est un anticorps monoclonal à action prolongée qui confère une immunité passive contre le VRS.

À compter du lundi 4 novembre, il sera disponible pour tous les bébés éligibles, notamment :

Les bébés nés pendant la saison du VRS de cette année (d’octobre à mars) peuvent recevoir Beyfortus peu de temps après la naissance, avant de rentrer de l’hôpital.

Les bébés nés au cours de cette année civile (2024) peuvent recevoir Beyfortus dans l’une des cliniques situées au McMaster Children’s Hospital (MCH) à Hamilton ou au West Lincoln Memorial Hospital à Grimsby.

Les nourrissons de plus d’un an qui présentent certaines conditions médicales à haut risque peuvent également être éligibles pour recevoir Beyfortus à la clinique située à MCH.

Les personnes intéressées peuvent appeler la clinique du West Lincoln Memorial Hospital au 905-945-2253, poste 2253. 11401. Laissez un message et un membre du personnel de la clinique vous rappellera pour prendre rendez-vous.

Le VRS est un virus courant qui peut provoquer de graves infections pulmonaires, en particulier chez les nourrissons et les jeunes enfants. La plupart des enfants présentent des symptômes bénins, mais certains peuvent devenir très malades et souffrir de maladies telles qu’une bronchiolite ou une pneumonie qui rendent la respiration difficile et peuvent entraîner une hospitalisation.

« Le VRS est la cause la plus importante de maladies respiratoires chez les nouveau-nés et les nourrissons et est directement responsable de l’affluence des hôpitaux et des services pour enfants en hiver », a déclaré le Dr Jeffrey Pernica, spécialiste des maladies infectieuses à l’HME.

« Il s’agit d’une opportunité incroyable pour tous les enfants éligibles d’avoir accès à des médicaments qui peuvent prévenir très efficacement le VRS. »

Plus tôt ce mois-ci, MCH a commencé à administrer Beyfortus aux bébés à haut risque, ce qui en fait parmi les premiers de la province à en recevoir.