Les bébés éléphants jouant dans l’eau boueuse sont adorables

Si vous avez déjà participé à un safari animalier, votre guide doit vous avoir averti de ne pas faire de bruit lorsque vous apercevez un animal qui se cache dans les buissons. Outre les lions, les tigres et les guépards, il faut également être prudent face aux éléphants sauvages car ils sont réputés tout aussi dangereux. Cependant, cette vidéo virale d’un troupeau d’éléphanteaux gambadant dans la boue et l’eau va sûrement changer votre perception des éléphants sauvages.

L’adorable vidéo des éléphanteaux jouant dans l’eau boueuse a été partagée par Sheldrick Wildlife Trust sur Instagram il y a quelques jours. À travers la vidéo, l’ONG a informé les utilisateurs des médias sociaux sur un bébé éléphant joyeux nommé Rokka, qui aime jouer dans la boue. « En tant que poisson résident de Kaluku, Rokka pourrait passer toute la journée dans la piscine. Les garçons ne correspondent pas tout à fait à sa passion pour l’eau (elle met la barre haute !), alors elle est constamment à la recherche de partenaires de natation », lit-on dans la légende.

Le capitaine a également fait la lumière sur les bouffonneries de deux autres éléphanteaux, Mayan et Vaarti. L’ONG a ajouté : « Aujourd’hui a été un grand jour pour Rokka. Mayan et Vaarti avaient quitté le bain de boue au profit d’un verre à l’ombre. Cependant, quand ils ont vu à quel point Rokka et Manda s’amusaient, ils ont décidé de revenir pour un deuxième tour. C’était un vrai coup de coeur pour nos petits poissons !

La vidéo désormais virale montre Rokka sautant sur son nouvel ami, Manda, alors que le duo est enduit de boue, éclaboussant de l’eau partout. Ils roulent dans les eaux boueuses, se tournant et se retournant dans la piscine, s’amusant comme jamais.

Bientôt, en regardant les deux s’amuser, Mayan et Vaarti rejoignent également Rokka et Manda. Les quatre sautent les uns sur les autres, levant leurs troncs, éclaboussant de l’eau tout autour et manifestant un enthousiasme profond vers la fin de la vidéo.

En regardant la vidéo, les utilisateurs des médias sociaux ne pouvaient pas quitter des yeux les oursons qui s’amusaient dans la piscine boueuse. “Je pense que je pourrais regarder ces bébés aquatiques jouer toute la journée. Ils sont tellement adorables !” a jailli un utilisateur. Un autre a noté: «Ils sont si heureux et libres. C’est ainsi que tous les animaux devraient vivre libres, non mis en cage ni confinés. “Cette vidéo m’a donné un grand sourire”, a commenté un troisième utilisateur.

Jusqu’à présent, la vidéo réconfortante a recueilli plus de 474 000 likes et plus de 57 000 likes sur Instagram.

