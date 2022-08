Les bébés du népotisme, expliqués – Vox

Une performance oscarisée dans Cabaret. Création de l’Église d’Angleterre. Transformer quelqu’un en araignée. La chute d’Ellen DeGeneres. Une bougie parfumée au vagin. La guerre d’Irak. Sortir avec Anna Kournikova. L’autre guerre d’Irak. Salut éternel.

Les bébés népotistes ont accompli beaucoup de choses, mais ce n’est que récemment que nous leur avons donné un nom satisfaisant.

Pour être clair, la pratique du népotisme – les gens profitant de leur propre succès au profit de leurs amis et des membres de leur famille, les enfants principalement – est antérieure à nous tous, remontant à l’époque des anciens dieux et de la jeune Terre. Tout comme le fait de l’identifier, de le déplorer et peut-être même de l’admirer. “Nepo baby” est simplement une extension de l’approche “voir quelque chose, dire quelque chose” du népotisme.

Pourtant, la musicalité de la phrase, l’hilarité de réduire un humain adulte à un petit enfant sans défense et le caractère collant de l’étiquette garantissent que nous n’oublions jamais le népotisme lorsqu’il s’agit de cette personne et de ses réalisations.

Mais le «népotisme bébé» et sa popularité actuelle sont plus qu’une simple insulte ou un identifiant. L’expression en dit également long sur la façon dont nous tentons de lutter contre les systèmes de pouvoir qui composent notre monde. Les sentiments que nous pouvons avoir envers un bébé népotiste – frustration, admiration, indifférence, schadenfreude – en disent autant sur nous que sur les enfants privilégiés.

Les bébés du népotisme sont tout autour de nous

“Nepotism baby” ou “nepo baby” a explosé en mai, lorsqu’un utilisateur de Twitter à la poignée @MeriemIsTired remarqué que Maude Apatow, star de HBO’s Euphorie, était la fille de l’actrice Leslie Mann et du producteur-réalisateur Judd Apatow. Maude est dans la même industrie que ses parents à succès, partage le nom de famille de son père et a agi dans leurs projets pendant des années, donc ce n’est pas comme si elle avait jamais voulu que sa filiation soit un secret.

À l’époque, cependant, le détective civil du népotisme n’était pas immédiatement familier avec la façon dont des films comme Présentateur, La vierge de 40 ans, En cloqueet Super mal, que Judd Apatow a produit ou réalisé, a eu les dernières années dans une emprise culturelle. Mann est apparu dans certains de ces films et est un fidèle comique digne d’une plus grande reconnaissance depuis Grand papa en 1999. (Dieu, elle était si bonne dans Bloqueurs.)

Il ne fait aucun doute que la tension entre les personnes d’un certain âge sachant que Maude Apatow avait des parents célèbres et le choc chez les plus jeunes découvrant seulement maintenant la vérité évidente a contribué à déclencher une frénésie alimentaire autour du terme. C’était tellement frénétique que Euphorie le showrunner Sam Levinson, un bébé nepo lui-même, a en quelque sorte échappé à l’examen.

Le terme «népotisme bébé» lui-même est légèrement redondant, comme «faux semblant» ou «6 heures du matin», dans la mesure où le népotisme signifie déjà la pratique dans laquelle quelqu’un donne un avantage aux membres de sa famille, en particulier à ses enfants. Mais il y a une rondeur satisfaisante. Il est également très agréable dans n’importe quel contexte d’insulter avec désinvolture des humains adultes en les qualifiant de bébés, car les bébés ne peuvent pas s’aider eux-mêmes.

Essayez-le. Dans votre tête, pensez à un ennemi que vous avez. Imaginez maintenant les appeler un bébé. Imaginez-les comme un petit bébé perdant sans défense. Arrêtez de sourire.

“Népotisme bébé” est un outil

Au-delà de la satisfaction qu’il procure linguistiquement et en termes de méchanceté pure, ce qui rend le «népotisme bébé» si populaire, c’est qu’il fonctionne également comme un outil, un moyen simple pour notre cerveau de déconstruire l’idée plus large de mobilité ascendante dans l’inégalité. Chaque être humain est l’enfant de quelqu’un, mais les parents de tout le monde ne sont pas un lien bleu sur Wikipédia.

Shai Davidai est professeur à l’école de commerce de Columbia et étudie la façon dont les gens aux États-Unis donnent un sens à la réussite économique. Il a expliqué que les Américains ont tendance à avoir une croyance forte et optimiste en la méritocratie – l’idée que le travail acharné démontre des compétences exceptionnelles et que si vous avez les deux, vous serez récompensé en conséquence.

« J’ai étudié comment et quand les gens se rendent compte que gravir les échelons peut en fait être très difficile. Cela se produit lorsqu’ils sont confrontés à de fortes inégalités », explique Davidai.

Des choses comme la diffusion de statistiques sur la taille du salaire non imposable d’un PDG milliardaire ne sont pas ce qui enfonce le problème de l’inégalité – Davidai me dit que la plupart des Américains ont du mal à saisir le concept de l’énorme somme de 100 millions de dollars, et à quel point 1 milliard de dollars éclipse astronomiquement ce chiffre.

Ce sont plutôt des exemples auxquels ils peuvent facilement s’identifier, comme un ami ou un collègue qui se fait un avantage, qui leur permettent de comprendre l’inégalité de traitement. Si nous pensons que nous sommes sur le même pied que quelqu’un et que cette personne profite du népotisme – disons, obtenir une promotion qui aurait pu nous revenir – cela déclenche une réaction émotionnelle. Ces interactions localisées sont où et comment les Américains ont traditionnellement été en mesure de comprendre et de dénoncer le népotisme.

Aujourd’hui, cependant, le monde est devenu plus petit. Grâce à Internet et aux médias sociaux, il est plus facile que jamais de nous comparer, nous et nos situations personnelles, à un nombre infini de personnes. Il est également plus facile que jamais de déterrer des informations, comme les parents de Maude Apatow (pas un secret) ou la célèbre maman de Zoey Deutch (peut-être plus obscure). Étant donné que les acteurs sont si visibles et que le cinéma et la télévision sont des industries dans lesquelles népotisme et richesse vont de pair, les bébés du népotisme hollywoodien sont parmi les plus faciles à repérer.

Cette familiarité suralimentée signifie que les bébés népotistes de tous bords peuvent déclencher une réaction émotionnelle.

« La réaction devient une réponse émotionnelle, et la prise de conscience ne concerne pas le népotisme lui-même. Je pense que le népotisme est l’outil qui mène à la réalisation que « ma vie va être plus difficile que je ne le pensais », dit Davidai. « À moins que nous ayons des images vives, comme quelqu’un auquel nous pouvons penser, l’inégalité est encore abstraite. Bébés de népotisme, ils nous privent de cette histoire de « rêve américain » qui fait du bien. »

Les bébés du népotisme ne sont pas un monolithe

“Je ne suis pas offensé par le terme” bébé népotisme “”, m’a dit bébé népotisme et journaliste Ben Dreyfuss. « C’est un drôle de terme ! Peut-être que je délire, mais je ne pense pas non plus que ce soit un terme qui implique la méchanceté ? Par exemple, si vous me traitez de “bébé du népotisme”, je ne supposerai pas que vous me détestez. »

Dreyfuss est le fils de Richard Dreyfuss, l’acteur qui a joué dans Graffiti américain, Mâchoires, et Soutenez-moi. L’occupation principale de Ben Dreyfuss est le journalisme, ce qui signifie qu’il n’est pas un bébé nepo de bout en bout – mais il a des crédits d’acteur à son nom. Et il a écrit sur Mâchoires.

Pour Dreyfuss, le terme à lui seul n’est qu’un constat, une appréciation de son privilège. Il reconnaît que l’expression peut être utilisée avec dérision comme un moyen de réduire les réalisations de quelqu’un. Dreyfuss n’est pas étranger aux critiques ou aux gens qui lui en veulent en ligne. Il dit qu’au lieu de s’inquiéter d’être traité de bébé de népotisme, les bébés de népotisme devraient accepter l’insulte avec aisance en raison dudit privilège.

“Vous devriez y trouver plus d’humour !” dit Dreyfuss. «La façon humoristique de voir les choses est la suivante: les gens qui vous appellent un bébé de népotisme sur TikTok ou quoi que ce soit sont aussi des petits bébés privilégiés de la modernité, et ils ont des micro-ondes et de l’eau courante et une longue espérance de vie, et ils l’ont mieux que virtuellement toute personne qui a déjà vécu à un moment antérieur sur Terre – à l’exception de vous et de certaines autres personnes actuellement en vie. Aucun de nous ne commence par le bas.

Que l’expression soit pleine de rancune ou une évaluation neutre peut bien dépendre de qui l’utilise et contre qui.

La personne qui a réalisé que Maude Apatow est un bébé de népotisme a été choquée parce qu’elle aime Euphorie. Il en va de même pour les gens qui se réjouissent de la performance de Maya Hawke dans Choses étranges ou Dakota Johnson pour avoir abattu Ellen DeGeneres. De l’autre côté de cela, lorsqu’un tongs bébé nepo, le privilège et le favoritisme sont parmi les premières choses que les gens appellent. Les bébés du népotisme n’ont pas choisi ce destin, mais ils ne devraient jamais voler trop près du soleil. Ou travailler secrètement pour Lockheed Martin.

«Ce serait très facile si quelqu’un était sans talent, très paresseux et était dans un film à succès, n’est-ce pas? Le problème, c’est que ces « bébés népotistes » sont généralement talentueux », explique Davidai. Notre complexité essaie de comprendre pourquoi ils sont talentueux et célèbres. Est-ce à cause de quelque chose à leur sujet, ou est-ce à cause de la voie rapide qu’ils ont dans la vie ? Nous n’aimons pas cette complexité.

Davidai théorise également que même si nous sommes tous susceptibles de dire que le népotisme est mauvais lorsque d’autres personnes en profitent, nous sommes moins susceptibles d’avoir la même réponse lorsque nous pourrions en bénéficier. Trouvez-moi quelqu’un qui refuserait d’être le bébé de Rihanna et je vous montrerai un menteur, un scénario que je viens d’inventer dans ma tête mais qui semble correct.

Une façon plus enrichissante de penser au discours du népotisme sur les bébés pourrait être de considérer comment notre société valorise les personnes qui ne sont pas nées avec autant de privilèges.

Si les bébés nepo naissent avec une longueur d’avance inhérente, cela signifie qu’il y a aussi des gens qui n’ont pas ces avantages. Les bébés népotistes attrapent la rancune mais ne nous font pas nécessairement penser à changer le système plus large à portée de main et à aider les moins fortunés. Nommer le problème est simple; considérer l’image plus large en dehors de nous-mêmes est plus difficile, sans parler de créer des solutions réelles.

« Quand les gens parlent de méritocratie, ils pensent généralement : ‘Est-ce que les gens comme moi réussissent ?’ Mais ils oublient que, eh bien, les États-Unis sont un endroit diversifié. Et il y a beaucoup de gens qui essaient de réussir et qui ne sont peut-être pas comme vous », déclare Davidai. Les bébés Nepo ne sont qu’une étape dans la compréhension des forces systémiques économiques, raciales et culturelles qui façonnent notre réalité.

Dreyfuss, le nepo baby journaliste, est d’accord.

« Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne d’être né dans une meilleure situation que quelqu’un d’autre. Vous n’aviez aucun contrôle là-dessus », dit Dreyfuss. « Cela ne fait pas non plus de vous une mauvaise personne pour avoir profité des avantages et des opportunités qui en découlent. Mais cela fait de vous une mauvaise personne d’insister sur le fait que vous êtes Horatio Alger.

En d’autres termes – népotisme bébé ou pas – nous pourrions tous supporter de voir un peu plus clairement nos positions dans le monde.