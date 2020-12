Le développement cognitif des corbeaux à l’âge tendre de quatre mois est comparable à celui des grands singes, a révélé une nouvelle étude.

Dirigée par des chercheurs allemands, l’étude visait à explorer comment les corbeaux comprennent l’environnement et communiquent entre eux. À cette fin, huit corbeaux élevés à la main ont été examinés sur une période de temps où ils ont atteint l’âge de quatre, huit, douze et seize mois.

Les paramètres sur la base desquels les oiseaux ont été évalués comprenaient l’addition, les nombres relatifs, la mémoire spatiale et la permanence des objets qui se rapporte à la compréhension que les objets hors de vue existent toujours.

Bien que les performances des oiseaux diffèrent entre les individus, il a été observé que les corbeaux étaient les meilleurs dans les tâches qui impliquaient l’addition et la compréhension des nombres relatifs. Ils ont obtenu les pires résultats en ce qui concerne les tâches examinant la mémoire spatiale.

Il a également été constaté que les compétences des oiseaux ne variaient pas beaucoup entre l’âge de quatre et seize mois. Cela indique que le développement cognitif se produit rapidement au cours des quatre premiers mois de leur vie et qu’ils deviennent largement indépendants de leurs parents. À cet âge, ils commencent à découvrir leur environnement écologique et social.

La recherche menée par Simone Pika de l’Université d’Osnabruck a comparé les performances cognitives des oiseaux à celles de 106 chimpanzés et 32 ​​orangs-outans qui ont été examinés dans le cadre d’une étude antérieure impliquant des tâches similaires. Les chercheurs ont découvert qu’en dehors des tâches impliquant la mémoire spatiale, les jeunes corbeaux étaient aussi bons que les singes.

Les résultats suggèrent que les jeunes corbeaux peuvent avoir développé des compétences cognitives sophistiquées tout comme les grands singes adultes comme les chimpanzés et les orangs-outans.

«Nos résultats suggèrent que les corbeaux ne sont pas seulement des intellects sociaux, mais qu’ils ont également développé des compétences cognitives sophistiquées pour gérer le monde physique», l’étude m’a dit.

Les chercheurs ont déclaré que les corbeaux peuvent avoir développé ces compétences cognitives en réponse à la vie dans un environnement en constante évolution, où leur survie dépend de la communication et de la coopération entre les autres membres de l’espèce.