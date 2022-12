Les beaux-parents indiens d’une Canadienne enceinte veulent qu’elle leur achète des iPhones

Avez-vous déjà entendu parler de la coutume indienne selon laquelle les futurs grands-parents demandent deux iPhones en cadeau à un couple qui attend ? Ni cette femme canadienne qui a un mari indien. Heureusement, Reddit est venu à la rescousse lorsque la femme, qui passe par antacidtrip123 sur la plate-forme de médias sociaux, avait besoin de comprendre comment gérer ses beaux-parents demandant des cadeaux coûteux à une période financièrement tendue pour les futurs parents. Les paroles de sagesse des Indiens et des personnes ayant des conjoints indiens ont aidé cette femme à mieux communiquer et à trouver une solution intéressante.

Postant sur le subreddit r/India, l’utilisateur antacidtrip123 a raconté une demande étrange de sa belle-famille. L’utilisatrice s’est identifiée comme une Canadienne mariée à un Indien. Le couple réside au Canada et s’attend à ce que leur bébé naisse dans quelques semaines. « Sa famille pense que parce que nous vivons au Canada, nous devons être riches. En réalité, nous sommes très économes et avons très peu à perdre en ce moment avec l’arrivée du bébé », a déclaré l’affiche originale. Ce n’était pourtant pas son problème. Le problème était que les parents de son mari avaient demandé au couple de leur acheter deux iPhones en cadeau. À sa grande surprise, son mari a voulu faire ce qu’on lui demandait. L’affiche originale a été perturbée par cela car elle “prendrait littéralement (serait) sa propre femme et son enfant pendant une période financièrement sensible”.

L’utilisateur a demandé l’aide de redittors sur le subreddit, disant qu’elle “essaye de comprendre s’il est normal de demander un gros cadeau juste avant la naissance d’un enfant. Je veux être sensible à la culture et à nos devoirs envers ses parents.”

Les rédacteurs, indiens et non indiens, ont unanimement déclaré à l’affiche originale que ce n’était pas une coutume indienne. Ils ont souligné que c’est en fait le contraire puisque les amis et les proches comblent le nouveau-né de cadeaux (surtout de l’or et de l’argent). Les gens ont également parlé des enfants indiens non résidentiels, ainsi que des enfants asiatiques, qui ont un sentiment de culpabilité envers leurs parents qui ont fait des sacrifices et dépensé beaucoup pour les aider à s’installer à l’étranger.

Certaines personnes ont même ajouté une touche d’humour à la discussion.

« Qui demande des cadeaux ? Dites-leur : « Maman, papa, votre petit-enfant est le meilleur cadeau que nous puissions vous offrir. Les iPhones ne sont rien en comparaison. En Inde, il faut apprendre la langue Bullsh*t très tôt dans la vie », a écrit un utilisateur. Un autre a commenté: «Sharmaji ka beta leur a offert un iPhone. Alors moi aussi j’en veux un !”

Cependant, tout semble s’être bien passé car dans une mise à jour, l’affiche originale écrivait qu’ils avaient décidé d’acheter des téléphones remis à neuf moins chers pour les parents du mari. Elle a également reconnu le “facteur de culpabilité asiatique” dont elle a entendu parler par d’autres dans les commentaires.

Avant de signer, elle a écrit: «J’essaie aussi de voir de son point de vue un fils stressé. Je n’avais pas réalisé à quel point la pression était insensée et je suis reconnaissant d’avoir cette conversation avec vous tous.

