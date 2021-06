Les Beats Studio Buds passent par NCC avec chargement USB-C

Beats, propriété d’Apple, devrait lancer une nouvelle paire d’écouteurs TWS. Les Beats Studio Buds sont une paire d’écouteurs TWS sans tige qui ont récemment été divulgués dans une version récente d’iOS, et la célèbre star du basket-ball LeBron James a également été aperçue portant les nouveaux écouteurs.

Les dernières nouvelles, telles que rapportées par MacRumeurs montre la même paire d’écouteurs lorsqu’ils sont passés par l’autorité de communication taïwanaise. La NCC (National Communications Commission) a certifié les nouveaux boutons et les photos qui l’accompagnent ont révélé un câble de chargement USB-C.

Source : CCN/MacRumors

Les Buds eux-mêmes présentent un design sans tige comme les Galaxy Buds, avec un petit corps qui abrite l’électronique. Un Beats « b » orne ce qui pourrait être un pavé tactile pour les commandes de lecture. Les embouts auriculaires seront interchangeables et peut-être en silicone.







Source : CCN/MacRumors

Les produits Beats récents utilisent le connecteur Lightning pour charger, tout comme les AirPod, mais la société appartenant à Apple pense peut-être qu’elle peut répondre à davantage d’utilisateurs d’Android en passant au connecteur de charge universel. Soit cela, soit Apple prévoit de sevrer éventuellement tous ses produits de la prise Lightning. (Les MacBook et iPad Pro se chargent via USB-C). Si cela se produisait (et on le dit depuis longtemps), l’iPhone serait le tout dernier produit Apple à faire le changement.



Fuite d’image des Beats Studio Buds en rouge, noir et blanc

Selon les rumeurs, le successeur d’Apple aux AirPods Pro partagerait le design général des Studio Buds – un sans tiges. Dans tous les cas, nous nous attendons à ce que les Beats Studio Buds arrivent très bientôt compte tenu de leur mention dans iOS 14.6.

Passant par