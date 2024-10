Les Beats Solo Buds sont encore moins chers ce Prime Day avec une réduction de 30 $

Les Beats Solo Buds font partie des écouteurs économiques préférés de CNET, et ce Prime Day d’octobre, ils sont encore moins chers. Les deux Amazone et Cible offrent une réduction de 30 $ qui ramène les écouteurs à seulement 50 $ par rapport à leur prix habituel de 80 $.

Pour profiter de l’offre Target, vous devrez créer un compte Target Circle gratuit. Grâce à Target, les écouteurs sont disponibles à prix réduit en rouge, gris, noir et violet, tandis qu’Amazon propose les versions noir, gris et rouge. On ne sait pas combien de temps ces économies seront disponibles, alors passez votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer une mise à niveau des écouteurs ou même un superbe cadeau de vacances.

Ce qui leur a valu une place sur notre liste des meilleurs écouteurs bon marché pour 2024, les Beats Solo Buds sont actuellement parmi les écouteurs conçus par Apple les plus abordables sur le marché. Ils sont équipés de pilotes double couche pour une qualité sonore améliorée, de commandes intuitives sur l’appareil et de microphones intégrés pour les appels mains libres.

Et même si les écouteurs eux-mêmes offrent une autonomie impressionnante de 18 heures, le boîtier n’a pas de batterie intégrée. Cela signifie que les écouteurs ne se chargeront que lorsqu’ils seront connectés à une prise ou à un autre appareil via USB-C.

Si vous recherchez une paire d’écouteurs économiques avec uniquement des fonctionnalités de base, ces Beats Solo Buds sont une bonne affaire à seulement 50 $. Et si ce n’est pas ce que vous recherchez, vous pouvez également consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres de casques Prime Day disponibles actuellement pour encore plus d’options.