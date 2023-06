L’intelligence artificielle a été utilisée pour extraire la voix de John Lennon d’une ancienne démo afin de créer « le dernier disque des Beatles », des décennies après la séparation du groupe, a déclaré mardi Paul McCartney.

McCartney, 80 ans, a déclaré à la BBC que la technologie avait été utilisée pour séparer les voix des Beatles des sons de fond lors de la réalisation de la série documentaire 2021 du réalisateur Peter Jackson, « The Beatles: Get Back ». La « nouvelle » chanson devrait sortir plus tard cette année, a-t-il déclaré.

Jackson a été « capable d’extraire la voix de John d’un petit bout de cassette et d’un piano », a déclaré McCartney à la radio BBC. « Il pouvait les séparer avec l’IA, il disait à la machine : ‘C’est une voix, c’est une guitare, perds la guitare’. »

« Donc, quand nous sommes venus pour faire ce qui sera le dernier disque des Beatles, c’était une démo que John avait sur laquelle nous avons travaillé », a-t-il ajouté. «Nous avons pu prendre la voix de John et la rendre pure grâce à cette IA afin de pouvoir mixer le disque comme vous le feriez. Cela vous donne une sorte de marge de manœuvre.

McCartney n’a pas identifié le nom de la démo, mais la BBC et d’autres ont déclaré qu’il s’agirait probablement d’une chanson d’amour inachevée de 1978 de Lennon intitulée « Now and Then ». La démo figurait sur une cassette intitulée « For Paul » que McCartney avait reçue de la veuve de Lennon, Yoko Ono, a rapporté la BBC.

McCartney a décrit la technologie de l’IA comme « un peu effrayante mais excitante », ajoutant : « Nous devrons simplement voir où cela mène. »

La même technologie a permis à McCartney de «faire un duo» virtuellement avec Lennon, qui a été assassiné en 1980, sur «I’ve Got a Feeling» l’année dernière au festival de Glastonbury.

L’auteur-compositeur-interprète devrait ouvrir une exposition plus tard ce mois-ci à la National Portrait Gallery de Londres avec des photographies inédites qu’il a prises au début des Beatles au début de « Beatlemania », lorsque le groupe a acquis une renommée mondiale.

L’exposition, intitulée « Eyes of the Storm », présente plus de 250 photos que McCartney a prises avec son appareil photo entre 1963 et 1964, y compris des portraits de Ringo Starr, George Harrison et Lennon, ainsi que du manager des Beatles, Brian Epstein.