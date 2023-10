Les Beatles restants, Paul McCartney et Ringo Starr, ont terminé la dernière chanson du groupe, des décennies après leur rupture et la mort de John Lennon et George Harrison.

Le groupe a annoncé que la chanson, intitulée “Now and Then”, sera disponible dans le monde entier le jeudi 2 novembre, accompagnée d’une réédition de leur tout premier single, “Love Me Do”, sorti en 1962.

“Now and Then” présente le chant de Lennon ainsi que la guitare interprétée par Harrison, enregistrés six ans avant sa mort en 2001.

Selon un communiqué de presse concernant la chanson, Lennon a enregistré une démo avec chant et piano à la fin des années 1970 alors qu’il vivait dans le bâtiment Dakota à New York.

Yoko Ono, sa femme, a confié l’enregistrement au reste du groupe en 1994, et ils ont enregistré de nouvelles parties pour compléter un mixage approximatif de “Now and Then”.

Mais la technologie était limitée à l’époque, et la voix et le piano de Lennon ne pouvaient pas être séparés pour obtenir un son suffisamment clair pour être utilisé.

C’est la sortie en 2021 de la série documentaire « The Beatles : Get Back », réalisée par Peter Jackson, qui a permis une nouvelle tentative de terminer la chanson. Dans la série, l’équipe de Jackson a réussi à « démixer » la bande originale mono du film, en isolant les instruments, les voix et les voix individuelles des Beatles dans les conversations.

Ils ont appliqué la même technique aux enregistrements personnels de Lennon, et McCartney et Starr ont ajouté respectivement une nouvelle basse et une nouvelle batterie, ainsi qu’une guitare précédemment enregistrée par Harrison en 1995.

Dans un communiqué, McCartney a déclaré : “La voilà, la voix de John, limpide. C’est assez émouvant. Et nous jouons tous dessus, c’est un véritable enregistrement des Beatles. En 2023, je travaille toujours sur la musique des Beatles et je suis sur le point de sortir un nouvelle chanson que le public n’a pas entendue, je pense que c’est quelque chose d’excitant.”

Starr a déclaré: “C’était le moment le plus proche que nous puissions jamais le revoir dans la pièce, donc c’était très émouvant pour nous tous. C’était comme si John était là, vous savez. C’est loin.”

McCartney a fait la une des journaux plus tôt cette année lorsqu’il a parlé pour la première fois de la chanson alors sans nom, utilisant apparemment l’IA pour la créer.

En juin, il a déclaré à l’émission “Today” de BBC Radio 4 qu’ils étaient capables “d’utiliser ce genre de chose lorsque Peter Jackson a fait le film ‘Get Back’ où c’était nous qui faisions l’album ‘Let It Be'”.

“Et il a pu extraire la voix de John d’un petit morceau de cassette où se trouvaient la voix de John et un piano – il pouvait les séparer avec l’IA. Ils disent à la machine : ‘C’est une voix, c’est une guitare, perdez la voix’. guitare.’ Et il l’a fait”, a poursuivi McCartney.

“Donc, quand nous avons commencé à faire ce qui sera le dernier disque des Beatles – c’était une démo que John avait – sur lequel nous avons travaillé et que nous venons de terminer, il sortira cette année”, a-t-il déclaré. “Nous avons pu prendre la voix de John et l’obtenir pure grâce à cette IA afin de pouvoir mixer l’album comme vous le feriez normalement. Cela vous donne une sorte de marge de manœuvre. Il y a donc un bon côté et ensuite un côté effrayant, et nous devrons simplement voir où cela mène. »

La mention de l’IA a fait sensation parmi les fans qui pensaient que la voix de Lennon avait été truquée.

McCartney a ensuite clarifié ses propos sur les réseaux sociaux.

“Nous avons constaté une certaine confusion et des spéculations à ce sujet”, a-t-il partagé sur X (puis Twitter). “Je ne peux pas en dire grand chose à ce stade, mais pour être clair, rien n’a été créé artificiellement ou synthétiquement. Tout est réel et nous jouons tous dessus. Nous avons nettoyé certains enregistrements existants – un processus qui dure depuis des années.”

Starr a également parlé de la chanson, disant à Rolling Stone que le groupe ne simulerait « jamais » la voix de Lennon.

Il a qualifié l’expérience d’enregistrement de “belle” et a déclaré: “C’est le dernier morceau que vous entendrez jamais avec les quatre gars. Et c’est un fait.”

Plus tard ce mois-ci, les Beatles publieront également des compilations étendues de leur musique, « 1962-1966 » (« The Red Album ») et « 1967-1970 » (« The Blue Album »), cette dernière comprenant « Now and Then ».

Un documentaire de 12 minutes sur la création de la chanson, “Now And Then – The Last Beatles Song”, sera également diffusé la semaine prochaine sur la page YouTube du groupe, avec des images exclusives et des commentaires de McCartney, Starr, feu Harrison, le fils de Lennon. Sean Ono Lennon et le réalisateur Peter Jackson.

Dans la bande-annonce, McCartney dit : “Quand nous avons perdu John, nous savions que c’était vraiment fini.”

Puis la voix d’Harrison d’un enregistrement précédent dit : “Je parlais à Yoko et elle a dit : ‘Oh, je pense que j’ai une cassette de John.'”

On peut alors entendre Starr dire : “Paul m’a appelé et m’a dit qu’il aimerait travailler sur “Now and Then”. Il a mis la basse, j’ai mis la batterie.”

“C’est la dernière chanson que mon père, Paul, George et Ringo pourront composer ensemble”, a déclaré Sean Ono Lennon.

La bande-annonce se termine avec McCartney disant: “Quelle chance j’ai eu d’avoir ces hommes dans ma vie.”

Les compilations « 1962-1966 » (« L’Album rouge ») et « 1967-1970 » (« L’Album bleu) » sont disponibles en précommande dès maintenant et sortiront le 10 novembre.