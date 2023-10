Les Beatles et la mondialisation, à La Villarroel | Divertissement | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

En 1967, la BBC diffusait le premier programme satellite de l’histoire, Notre monde. La chanson choisie était celle des Beatles, Tout ce dont tu as besoin c’est d’amour, afin qu’un nombre indéfini de personnes à travers le monde puissent entendre cette chanson en même temps. Timidement mais d’un pas ferme, l’ère de la mondialisation a commencé. C’est le point de départ de Amour Amour Amour, la pièce que le dramaturge anglais Mike Bartlett a créée en 2011, née de la crise et du scandale de la les subprimes.

Bartlett n’est pas un inconnu du public barcelonais, qui a pu voir Coq Yo taureau, En plus d’être le scénariste de la série télévisée Docteur Foster. Aujourd’hui, dans La Villarroel, réalisé par Julio Manrique et traduit par Cristina Genebat, apparaît cette comédie acide, qui couvre la vie d’un couple et de leurs enfants, de 1967 à 2011. Le programme dit qu’il s’agit « d’un regard acide sur les rêves ». de la jeunesse et des générations perdues.

« L’auteur se demande pourquoi les jeunes sont si en colère », déclare Manrique.

« Les Beatles sont les porte-drapeaux d’un mouvement qui, pour la première fois, est dirigé par des jeunes », explique Manrique. Cette nuit-là de 1967, les deux personnages interprétés par Marull et Selvas se rencontrent. Il semblait que le monde allait évoluer vers quelque chose de plus humanitaire, de plus beau, mais de notre point de vue actuel, nous savons que les choses n’étaient pas comme ça.

« Bartlett écrit la pièce à la suite de la crise de 2008 car il détecte un mal-être chez les jeunes », poursuit le metteur en scène. Les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas bénéficié des mêmes opportunités que leurs parents. « C’est pourquoi je pense que Bartlett se demande pourquoi ils sont si en colère. »



Julio Manrique réalise « Love love love », de Mike Bartlett, à La Villarroel. Sur l’image, David Selvas et Laia Marull Marc Mampel

L’équipe artistique est convaincue que la pièce ouvrira de nombreux débats et que le public quittera la salle en parlant de ce qui est proposé. À tel point que lors de la conférence de presse de présentation, le réalisateur et les interprètes ont débattu et réfléchi avec enthousiasme sur tout ce que représente l’œuvre de Bartlett. « L’œuvre présente un regard acide et critique, avec un grand sens de l’humour », ajoute Manrique. Il y a aussi une sorte de tendresse, un regard humain et compatissant.

Interprété par David Selvas, Laia Marull, Marc Bosch et Clara de Ramon, Amour Amour Amour Cela représente également un effort supplémentaire de caractérisation, pour représenter les personnages sur plus d’un demi-siècle. « Au théâtre, c’est plus compliqué qu’en littérature ou au cinéma d’accompagner une famille dans la durée », déclare Selvas, qui est également producteur de La Brutal. Et Marull d’ajouter : « Le public est très généreux », en référence à ses changements d’apparence sur scène.

De Ramon décrit les différences générationnelles : « Nous n’avons pas les illusions qu’avaient nos parents. « Il y a un gros problème avec le logement et l’avenir est très sombre. » Et Manrique de conclure : « Au début, je pensais que l’auteur était très dur, mais une fois qu’on fait le spectacle, on se rend compte que les choses ne sont pas si claires. Après avoir vu le spectacle, vous entendez la chanson des Beatles et elle prend une nouvelle dimension.

