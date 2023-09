Les Bears tombent face aux Buccaneers et prolongent leur séquence de défaites à 12 matchs – Shaw Local

Justin Fields et les Bears ont joué au football dimanche soir contre les Buccaneers de Tampa Bay avec une chance d’égaliser ou de gagner le match. Au lieu de cela, les Bears rentrent chez eux avec un départ 0-2 et leur 12e défaite consécutive remontant à la saison dernière.

Voici ce que vous devez savoir de la défaite 27-17 :

Trois moments qui comptaient

1. Briseur de dos : Au plus profond de son propre territoire avec 2:03 à jouer et un retard de 20-17, Fields a lancé un écran directement entre les mains du secondeur des Bucs Shaq Barrett, qui avait reconnu l’écran et s’était mis en couverture. Barrett l’a renvoyé 4 yards pour le score du poignard. Ce fut une décision brutale de Fields, tuant un retour potentiel avant même que le drive ait eu la chance de commencer.

1. Et, scène : Avec 1:07, Fields a tenté une courte passe à Chase Claypool, qui a été interceptée par Christian Izien sur un lancer contesté au milieu. Les revirements – et la ligne offensive – restent des préoccupations majeures pour les Bears à l’avenir.

3. Toujours dedans : C’était un match crucial pour Claypool. Après une performance lors du premier match de la saison qui a été saluée par presque tout le monde, Claypool a dû devenir un facteur plus important dans le jeu de passes. Même si l’après-midi n’a pas été impeccable, il a réussi un touché de 20 verges pour ramener les Bears à 20-17 avec 6 :17 à jouer. Claypool a terminé avec trois attrapés pour 36 verges et un touché sur huit cibles. La passe TD de Fields était également digne d’un moment fort.

Trois choses qui ont fonctionné

1. Moore à ce sujet : Après que DJ Moore ait été ciblé à seulement deux reprises la semaine dernière, obtenir leur précieux ajout hors saison devait être une priorité. Le premier trajet, comme nous l’expliquons ci-dessous, a été un bon début. Moore a ensuite réalisé une séquence cruciale de deux attrapés de 22 et 12 verges qui a préparé le terrain pour le touché de Claypool avec 6 :17 à jouer pour en faire un match à trois points. Moore a terminé avec six attrapés pour 104 verges. Sept objectifs, c’est mieux, mais cela peut encore aller plus haut.

2. Un bon départ : Après la performance désastreuse de la semaine dernière, l’offensive – sur un entraînement scénarisé – avec un touché a nettoyé le palais. Fields a trouvé Moore pour deux attrapés, dont un long de 42 verges. Fields a ensuite encaissé une course conçue jusqu’au bord pour le score. Ce type de dynamisme et de tempo a rapidement disparu.

3. Beaucoup de tacles : C’est en grande partie le résultat d’une ligne défensive qui a du mal à générer de la pression, mais les secondeurs TJ Edwards et Tremaine Edmunds continuent d’accumuler des plaqués, un total de 28 cette semaine. Ils sont tous deux arrivés avec de gros contrats d’agent libre et produisent au début de leur mandat à Chicago.

Trois choses qui n’ont pas fonctionné

1.JF1 : Nous en reparlerons plus loin, mais la progression attendue au cours de la troisième année de carrière de Fields doit encore se présenter véritablement. Bien sûr, il y a des moments brillants (le lancer sur le Claypool TD en est un parfait exemple), mais le jeu global depuis la poche a un long chemin à parcourir. Deux interceptions pour terminer le match ne sont que la pointe de l’iceberg.

2. Regardez la cassette : Sur des périodes prolongées, Fields semble manquer des opportunités sur le terrain, entre autres problèmes. Un exemple particulier est le suivant : lors du dernier entraînement des Bears en première mi-temps, Fields avait des choix sur le terrain et du temps en poche, mais n’a pas appuyé sur la gâchette assez vite. Après avoir été touché, il a tâtonné. Les ours ont eu de la chance Lucas Patrick est tombé dessus, ce qui a entraîné un panier. Fields a également été limogé plus tôt sur le trajet.

3. Tyrique Stevenson : Le coin des rookies a été choisi toute la journée et Mike Evans, l’attaquant des Bucs, a trouvé suffisamment d’espace pour opérer. Cela a été souligné par le touché de 32 verges d’Evans aux troisième et 14e avec Il restait 4:06 au troisième quart-temps. Evans a réussi six attrapés et 171 verges sur huit cibles au cours d’une longue journée pour le secondaire défoncé des Bears.

Et après?

Les Bears rendent visite à Patrick Mahomes et aux Chiefs de Kansas City dimanche prochain. Le coup d’envoi est à 15h25