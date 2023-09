Les Bears se retireront de la législation prévoyant un allégement de l’impôt foncier à Arlington Park, au moins pour l’automne – Shaw Local

Les Bears ont annoncé mercredi qu’ils n’adopteraient pas cet automne une loi à Springfield qui leur accorderait un allégement massif à long terme de l’impôt foncier pour un nouveau stade.

Cela ne signifie pas pour autant que le concept de financement des paiements en remplacement d’impôts – contenu dans le projet de loi parrainé par le représentant de l’État Marty Moylan – ne pourrait pas revenir au cours de la nouvelle année.

Le président-directeur général des Bears, Kevin Warren, a déclaré que la décision de ne pas poursuivre le soutien législatif au projet de loi dit PILOT lors de la prochaine session de veto de l’Assemblée générale intervient alors que le club souhaite « explorer de manière appropriée toutes les opportunités pour le développement d’un stade de classe mondiale ».

« Notre processus visant à trouver la meilleure solution de stade pour notre franchise, nos supporters et la région continue d’être méthodique et intentionnel », a déclaré Warren dans un communiqué. « Grâce au leadership du maire Brandon Johnson et de son équipe, nous avons récemment engagé des discussions positives et productives avec la ville de Chicago. Nous continuons également à dialoguer avec les responsables d’Arlington Heights et d’autres sites de Chicago au sujet d’un projet de stade des Chicago Bears.

Après avoir échoué à gagner du terrain au printemps, le projet de loi des Bears devait être un sujet majeur de la séance de veto, prévue du 24 au 26 octobre et du 7 au 9 novembre. Les lobbyistes faisaient déjà la queue pour représenter les intérêts de leurs clients, parmi lesquels les Bears et trois districts scolaires de la région d’Arlington Heights. Les responsables du village d’Arlington Heights ont embauché leurs propres lobbyistes ces dernières semaines.

La législation, également soutenue par une coalition de groupes d’entreprises et de syndicats, gèlerait l’évaluation de la propriété des Bears à Arlington Park, d’une superficie de 326 acres, et permettrait à la franchise de la NFL d’effectuer des paiements négociés aux organismes fiscaux locaux tels que les écoles.

La dernière version du projet de loi soutenue par Moylan, un démocrate de Des Plaines, ajouterait une taxe de 3 $ par billet sur chaque entrée dans un nouveau stade des Bears pour aider à rembourser la dette de Chicago résultant de la rénovation de Soldier Field en 2002.

Moylan a également proposé aux municipalités voisines de bénéficier d’une réduction des revenus de l’État provenant des taxes sur les ventes, les hôtels, les alcools et les paris sportifs dans le nouveau développement Bears. Arlington Heights obtiendrait 30 %, Palatine et Rolling Meadows obtiendraient chacun 14 % et Cook County, Buffalo Grove, Elk Grove Village, Mount Prospect, Prospect Heights, Schaumburg et Wheeling obtiendraient chacun 6 %.

La décision des Bears de suspendre leurs activités de lobbying à Springfield concernant le projet de loi sur les allégements fiscaux ne signifie pas qu’ils ont arrêté de faire pression au niveau local pour obtenir le soutien du public en faveur d’un nouveau stade, où qu’il se trouve.

Dans un lettre aux détenteurs d’abonnements Vendredi 8 septembre, Warren a écrit que le club recherchait un « partenariat public-privé » et prévoyait de restreindre et de définir l’emplacement d’un stade dans un avenir proche.

Malgré la clôture de la vente de 197,2 millions de dollars de l’hippodrome fermé en février, l’équipe a annoncé en juin que le site d’Arlington Heights n’était plus son seul objectif, au milieu d’un différend en cours concernant l’impôt foncier avec les trois districts scolaires de la région.

« Nous avons souligné à tous ces dirigeants que tout effort en faveur d’un stade serait soutenu par des investissements privés considérables qui entraîneraient un impact économique significatif et des opportunités de création d’emplois dans tout Chicagoland », a écrit Warren. « Dans chaque cas, nous avons également souligné la nécessité de stabilité et de prévisibilité ainsi que d’un partenariat approprié à la mesure des avantages publics à long terme du projet. »

