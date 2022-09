Les Bears ont battu les 49ers de San Francisco, 19-10, dimanche dans un Soldier Field détrempé par la pluie lors des débuts de l’entraîneur-chef Matt Eberflus. Voici ce que vous devez savoir :

Trois moments qui ont compté

1. Partir du bon pied : Dans un Soldier Field détrempé par la pluie à la fin du match, les Bears sont sortis victorieux d’un concours qui ne semblait pas avoir la même tendance en première mi-temps. La défense a joué disciplinée et physiquement, tandis que Justin Fields et compagnie ont terminé les drives. Un chant de “Let’s go Bears” des fans locaux pour lancer l’ère Eberflus est de bon augure pour une équipe qui se bat contre de faibles attentes de pré-saison.

2. Heure de départ : Avec 12:45 restants au quatrième quart, Fields a trouvé le large Equanimeous St. Brown pour le touché de 18 verges. La défense des 49ers a eu deux pénalités coûteuses sur le disque, mais la plus grosse a été sur Azeez Al-Shaair, qui a frappé Fields tard sur une course glissante. À ce stade du concours, les 49ers ont été pénalisés 8-3, et ils ont tous additionné.

3. Premier de nombreux? Avec 5:32 à faire au troisième quart, les Bears sont entrés au tableau avec un touché de 51 verges de Fields à Dante Pettis. Fields, qui s’était initialement précipité sur sa gauche, a forcé la défense à se diriger vers cette moitié du terrain. Pettis, quant à lui, était tout seul et Fields l’a lâché. C’était le premier touché pour les Bears sous le coordinateur offensif Luke Getsy.

Trois choses qui ont fonctionné

1. Exécution: Les Bears ont rendu le QB Trey Lance des 49ers assez mal à l’aise, et malgré une première mi-temps relativement prometteuse de l’ancien choix n ° 3 au classement général, la défense s’est resserrée. Deebo Samuel a été neutralisé et la perte de l’ailier rapproché George Kittle aurait pu peser un peu plus qu’à première vue.

2. Getsy a patienté : Les statistiques ne mentent pas et à la mi-temps, l’offensive des Bears n’a généré aucun point, une moyenne de 2,3 verges par gain et était de 2 en 8 au troisième essai. Au coup de sifflet final, cela est passé à 4,1 verges par gain, et les Bears ont terminé les entraînements avec des points. L’athlétisme de Fields a donné du temps supplémentaire pour que les jeux se développent sur le terrain, mais les Bears semblaient s’éloigner des itinéraires à développement plus lent au profit de centres plus courts et de lectures plus faciles pour Fields. Le jeu de course a également commencé, compte tenu de la pluie.

3. Rookies ace premier test: Dominque Robinson, le choix de repêchage de cinquième ronde des Bears, s’est bien présenté à la NFL avec un premier sac et demi. Les recrues défensives, dans l’ensemble, ont eu un impact positif avec Jaquan Brisker récupérant un échappé et la ruée vers la passe constante de Robinson. Le seul défaut a été que Kyler Gordon ait été battu pour un achèvement de 44 verges sur la possession d’ouverture des 49ers en deuxième mi-temps, ce qui a ensuite abouti à un panier.

Trois choses qui n’ont pas marché

1. Travaux en cours : Cela ne devrait pas être une préoccupation majeure à l’avenir, mais le large Darnell Mooney n’a eu qu’une seule réception sur trois cibles, tandis que l’ailier serré Cole Kmet n’a pas enregistré de prise.

2. C’est une première : Avec une tentative de placement imminente de 47 verges avec 38 secondes à jouer dans la mi-temps, Trenton Gill, le parieur recrue de l’équipe et titulaire de l’unité de placement, a été signalé pour conduite antisportive pour avoir apporté une serviette sur le terrain et l’avoir essuyée avant le tentative. La pénalité les a forcés hors de portée et la conduite offensive la plus fructueuse des Bears à ce stade du match n’a servi à rien. Les 49ers ont ensuite pris une avance de 7-0 dans la mi-temps.

3. Tour de garde joyeux : Après une pré-saison inégale qui a tout vu, des absences au camp d’entraînement, des rumeurs commerciales et tout, Teven Jenkins est apparu dans les deux premières séries offensives en commençant par la garde droite. Au troisième, il a été rapidement remplacé par Lucas Patrick, et il a duré deux séries avant que Jenkins ne termine la mi-temps. De toute évidence, il y a une rotation en cours, qui s’est poursuivie en seconde période. L’offensive des Bears a eu du mal à trouver une continuité. Ils n’ont apparemment pas encore grand-chose à la bonne garde.

Et après?

Les Bears visitent les Packers de Green Bay à Lambeau Field pour le football du dimanche soir. Le coup d’envoi est à 19h20