Les Bears se rallient après une première mi-temps désastreuse mais tombent aux mains des Vikings – Shaw Local

Les Bears ont surmonté un déficit de 21-3 pour prendre les devants au quatrième quart dimanche à Minneapolis, mais les Vikings sont revenus avec un touché tardif pour gagner 29-22. Voici ce que vous devez savoir.

Trois moments qui ont compté

1. Retour aux fondamentaux : Kirk Cousins ​​​​a marqué le touché sur une course de 1 mètre avec 2:26 à faire dans le match. Les Vikings ont converti la conversion de deux points pour prendre une avance de 29-22. Les Vikings ont pris le relais par eux-mêmes 25 après avoir traîné pour la première fois dans le match, 22-21, avec 9:26 à faire dans le match, et ont mis en place une conduite gagnante méthodique.

2. Choisir son moment : Kindle Vildor a racheté le secondaire des Bears lorsqu’il a intercepté une passe de Cousins ​​​​avec 12:44 à faire dans le match. Vildor a lu Cousins ​​​​et s’est placé devant le receveur des Vikings Adam Thielen. Les Bears ont pris une avance de 22-21 après l’interception.

3. Prise de l’année : Avec 1:45 à faire au deuxième quart, le receveur éloigné des Bears, Darnell Mooney, a capté une passe de 39 verges avec une prise plongeante à une main. Les Bears ont perdu 21-3 et ont pris le relais à la ligne des 50 verges avant que Justin Fields ne débarque et que Mooney ne réalise peut-être la prise de l’année. Les Bears ont ensuite marqué sur une course de 9 verges de David Montgomery pour porter le score à 21-10.

Trois choses qui ont fonctionné

1. Infraction en deuxième mi-temps : Les Bears se sont regroupés en seconde période après n’avoir gagné que 95 verges en première mi-temps. Ils ont marqué des buts sur le terrain lors de leurs deux premières possessions offensives du troisième quart et ont produit 191 verges en seconde période. Les Bears ont tâtonné lors de leur dernier disque pour ranger le match.

2. Ajustements défensifs : Après avoir permis au Minnesota de faire ce qu’il voulait offensivement sur ses trois premières possessions, la défense des Bears s’est regroupée pendant une grande partie du match, permettant à Fields et à l’attaque de revenir dans le match. Vildor a capté une passe et Dominique Robinson a également bloqué une tentative de placement pour garder les Bears dans le match.

3. Bienvenue à nouveau, Le Caire : Kicker Cairo Santos a frappé des coups de pied quand cela comptait dans son retour au jeu après avoir raté la semaine dernière pour des raisons personnelles. Le botteur a tenté une tentative de 50 verges avec 6:06 à faire au premier quart pour le réduire à une avance de 7-3 du Minnesota. Santos a frappé une tentative de 43 verges avec 1:05 à faire au troisième quart pour réduire l’avance du Minnesota à 21-19 et un coup de pied de 51 verges pour donner aux Bears une avance de 22-21.

Trois choses qui n’ont pas marché

1. Démarrage lent : Bien que les Bears aient marqué un placement sur leur première possession, les trois premiers entraînements de l’équipe étaient quelque chose qu’ils voudront oublier. Les Bears semblaient désorganisés et n’avaient que 14 verges lors de leur premier entraînement à l’exception d’une passe de 30 verges de Fields à David Montgomery et ont ensuite perdu 5 verges et gagné 15 sur ses deux prochaines possessions, respectivement.

2. Défense en première mi-temps : Les trois premières séries défensives des Bears n’auraient pas pu être pires. Le Minnesota a fait ce qu’il voulait à la fois dans les airs et au sol, les Vikings marquant des touchés sur leurs trois premières possessions. Cousins ​​a complété ses 17 premières passes.

3. Première partie retardée : L’attaque des Bears n’a pas commencé le match sur une bonne note. Après que les Vikings ont ouvert le match avec un entraînement marqué qui a occupé près de la moitié du premier quart, les Bears ont commencé leur première possession avec une pénalité de retard de jeu. Ce genre de choses ne peut pas arriver aux équipes de la NFL.

Et après?

Les Bears accueillent les Washington Commanders jeudi. Le coup d’envoi est à 19h15