Les Bears placent le porteur de ballon Khalil Herbert dans la réserve des blessés, coupent l’ailier défensif Kingsley Jonathan – Shaw Local

Les Bears ont placé le porteur de ballon Khalil Herbert sur la réserve des blessés et ont renoncé à l’ailier défensif Kingsley Jonathan mardi.

Herbert devra manquer au moins quatre matchs et pourra être retiré de la liste contre les Eagles le 18 décembre. Le porteur de ballon a semblé se blesser à la hanche lors d’un retour de coup d’envoi lors de la défaite de dimanche contre les Lions.

Le demi offensif de deuxième année est le deuxième meilleur porteur de ballon des Bears et a disputé 10 matchs cette saison. Herbert a couru pour 643 verges et quatre touchés et a déjà dépassé le total des touches de la saison dernière avec ses 108 courses cette année. Il a assumé le rôle principal plus tôt dans la saison lorsque le demi offensif David Montgomery a raté un match.

Herbert a également renvoyé cinq coups d’envoi cette saison pour 146 verges, son plus long retour étant de 50 verges.

Les Bears ont réclamé Jonathan après que les Bills aient coupé la recrue non repêchée avant la saison régulière. Jonathan a disputé cinq matchs avec les Bears, jouant des snaps dans les équipes défensives et spéciales.