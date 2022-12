Les Bears perdent face aux Bills, mais les jeunes défenseurs donnent de l’espoir pour l’avenir

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

Les Bears de Chicago ne sont toujours pas une très bonne équipe de football. Cela était évident lors d’une défaite glaciale la veille de Noël contre les Buffalo Bills, favoris de l’AFC, 35-13, à Chicago, au cours de laquelle les températures de refroidissement éolien étaient aussi basses que 12 degrés sous zéro.

Les Bills sont une très bonne équipe. Ils étaient censés gagner ce match et les Bears les ont joués durs, menant même 10-6 à la mi-temps. Cela était dû au fait que la défense leur avait offert des chances supplémentaires de marquer. Même lorsqu’ils n’ont pas réellement capitalisé, cela a au moins enlevé le ballon des mains de l’adversaire, à savoir le quart-arrière Josh Allen, ce qui n’est jamais une mauvaise chose. Les Bills ont finalement dû surmonter une marge de chiffre d’affaires de -1 (après une interception à la dernière seconde de Nathan Peterman par la défense des Bills) pour gagner après que Chicago ait enregistré trois plats à emporter au total dans la journée.

“Les gars ne font que réfléchir”, a déclaré l’entraîneur-chef Matt Eberflus. “Nous l’avons mis devant les joueurs. Nous avons un objectif que nous voulons accomplir ces quatre derniers matchs et je pense que les gars font du bon travail à l’entraînement. Tout commence à l’entraînement. Les gars travaillent vraiment dur à coup de poing, marteau, râteau ; tentatives de déshabillage pendant l’entraînement. Nous faisons un bon travail de concentration et de réception du ballon. C’est un effort de groupe. Les entraîneurs doivent le mettre devant les joueurs, nous devons le mettre en valeur en tant que groupe et les gars ont fait du bon travail ces deux dernières semaines.”

Les plats à emporter des Bears en première mi-temps étaient à nouveau grâce à l’un de leurs deux premiers choix lors du repêchage de la NFL 2022. Après avoir pris quelques morceaux en apprenant à la fois le coin extérieur et le coin intérieur, Kyler Gordon a réussi sa deuxième interception en autant de matchs. Il s’agissait de son troisième match à emporter au cours de cette période et de sa troisième interception de l’année. Gordon a maintenant intercepté Bailey Zappe, Jalen Hurts et Josh Allen lors de sa première saison.

C’est sacrément encourageant.

Le demi défensif repris après Gordon, Jaquan Brisker, a également fait sa part. Il a obtenu le premier (et le seul) sac des Bears sur Allen, le portant à quatre au total cette saison, ce qui mène l’équipe. Brisker a terminé avec sept plaqués combinés, un sac et un coup sûr du quart-arrière. C’était le deuxième plus grand nombre de plaqués de l’équipe. Gordon en avait cinq.

“Les quarts-arrière commencent à regarder comment je suis aligné, si je suis dans la surface ou non, si je couvre”, a déclaré Brisker. “J’affecte juste une partie du terrain, la moitié du terrain et cela signifie beaucoup. Cela signifie qu’ils ont beaucoup de respect pour moi, mais je souhaite juste que beaucoup plus de jeux se présentent à moi.”

Ainsi, non seulement les Bears ont un meneur de jeu en tant que jeune gardien de sécurité, mais il a aussi faim de ballon. Brisker a une interception cette saison – mais il en veut plus.

Les deux autres plats à emporter sont venus des mains des secondeurs des Bears, une unité proche du cœur de l’entraîneur-chef Matt Eberflus. Eberflus a passé neuf saisons en tant qu’entraîneur des secondeurs pour deux clubs différents de la NFL plus tôt dans sa carrière. Ses joueurs ont clairement bénéficié de ses conseils. Matt Adams a forcé un échappé au troisième quart qui a été récupéré par Chicago. Nicholas Morrow a enregistré la deuxième interception d’Allen dans la journée, ce qui a conduit à un panier du Cairo Santos, l’un des deux à la suite d’une récente chute du botteur vétéran.

De nouveau. Plutôt encourageant.

Chicago a beaucoup de travail à faire cette intersaison. Cela a toujours été le cas. Mais après avoir été éliminé des séries éliminatoires au début de cette année, la seule chose qui reste à jouer est l’évaluation – et déterminer qui sera sur cette liste la saison prochaine.

Bien que les deux meilleures recrues des Bears n’aient jamais été remises en question pour l’année prochaine, ils ont prouvé qu’ils ne méritaient pas seulement de rester, mais qu’ils sont des éléments pour construire toute une défense.

Les défenses 4-3 de l’entraîneur-chef Matt Eberflus s’appuient très fortement sur une technique dominante à trois et un secondeur très polyvalent pour appliquer la pression sur le quart-arrière et donner aux lignes offensives adverses des décisions difficiles à prendre. Ils n’ont peut-être pas ces joueurs actuellement, mais ils ont une certaine profondeur à construire devant. De plus, derrière ces gars-là, ils ont déjà un solide secondaire aussi.

En plus de Gordon et Brisker, Chicago a un solide coin n ° 1 à Jaylon Johnson qui reviendra la saison prochaine. Ils ont également un leader vétéran intégré en matière de sécurité, Eddie Jackson. Ils ont probablement besoin d’un autre coin extérieur dans la pièce et d’une plus grande profondeur de sécurité, mais Kindle Vildor s’est avéré être un lecteur rotatif utilisable. DeAndre Houston-Carson a montré des flashs. Traduction? Il y a peut-être plus de ces joueurs sur la liste des Bears 2023 que nous ne le pensions initialement.

“Je veux dire, je pense qu’il suffit de regarder les points positifs, comme la défense”, a déclaré le quart-arrière Justin Fields. “Nous avions beaucoup de recrues qui jouaient là-bas et pourtant, elles continuent de prendre le ballon.”

Tout fonctionne en défense à cause des deux recrues. Maintenant, avec le plus grand espace de plafond de la ligue et ce qui ressemble à un des trois premiers choix du repêchage de la NFL 2023 qui pourrait (et peut-être devrait) être retourné pour encore plus de capital, le directeur général Ryan Poles et les Bears peuvent concentrer leur attention ailleurs pour envoyer la reconstruction en vitesse de distorsion.

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .