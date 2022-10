Les Bears ne trouvent pas la zone des buts dans la défaite 20-12 contre les Giants – Shaw Local

Justin Fields et l’attaque des Bears ont montré quelques signes d’amélioration légèrement progressifs, mais ont toujours eu du mal à trouver la zone des buts lors de la défaite 20-12 des Bears contre les Giants de New York dimanche. Voici ce que vous devez savoir :

Trois moments qui ont compté

1. Bienvenue à la NFL : La ligne défensive des Bears est intervenue à un moment crucial, forçant un retrait de trois avant l’avertissement de deux minutes. La recrue des Bears Velus Jones Jr., qui faisait ses débuts en saison régulière, a raté le retour de botté de dégagement qui a suivi et les Giants ont récupéré. Gano a raté un panier décisif avec 21 secondes à jouer pour donner une chance aux Bears, mais ils ont échoué.

2. Bon comme Gano : Avec 8:55 à faire au quatrième quart, le quart-arrière remplaçant des Giants Tyrod Taylor a tâtonné lors d’une collision avec le demi de coin Kyler Gordon. Les Bears n’ont pas pu le récupérer, prolongeant le trajet en courant le chat sauvage avec Saquon Barkley. Graham Gano a ensuite inscrit un panier de 43 verges pour l’avantage des Giants 20-12.

3. Faire un jeu : Avec 13:44 à faire au quatrième quart, Eddie Jackson a intercepté Taylor, qui a lancé une double couverture. L’offensive des Bears est rapidement allée à trois et a perdu l’effort et a botté de dégagement pour la troisième fois de la seconde mi-temps.

Trois choses qui ont fonctionné

1. Le blaireau d’argent : En raison de l’inactivité du botteur Cairo Santos pour des raisons personnelles, Michael Badgley, qui a été signé samedi et activé sur la liste active, a profité au maximum de son opportunité. Badgley était 3 en 3 en première mi-temps et en a fait quatre pour le match.

2. Bonjour Moony : La connexion avec Fields nécessitait une amélioration significative après trois premières semaines terne avec seulement quatre prises. Mooney a égalé ce total contre les Giants avec 4 attrapés pour 94 verges. C’est progressif, mais c’est un signe encourageant pour une infraction nécessitant autant de production qu’elle peut en tirer.

3. E-Jax : Jackson a maintenant trois interceptions sur la saison et joue sans doute son meilleur football après deux saisons ternes sans une. Jackson est un bon tacle en plein champ et semble jouer au football instinctivement.

Trois choses qui n’ont pas marché

1. Pas d’arrêt Saquon : Arrêter l’ancien choix n ° 2 au classement général est évidemment beaucoup plus facile à dire qu’à faire, mais Barkley avait certainement le dessus dans ce match. Barkley a forcé plusieurs tacles manqués et a été assez explosif. Barkley avait 146 verges au sol et 16 verges en réception.

2. Coups et contusions : Fields a subi beaucoup de punitions physiques, en particulier en première mi-temps. Fields a été limogé cinq fois. Le garde gauche Cody Whitehair est également sorti avec une blessure au genou, ce qui a forcé Lucas Patrick à garder la gauche et Teven Jenkins est ensuite resté coincé à la garde droite. Toutes les pressions et tous les coups ne peuvent pas être épinglés sur la ligne offensive; cependant, leurs luttes collectives ont été plus notables que les semaines précédentes.

3. Travaux en cours : Les terrains et l’attaque ont montré des étincelles de bons jeux, mais la preuve est dans le pudding : quatre buts sur le terrain et cinq bottés de dégagement ne gagneront pas la majorité des matchs de football. La marge d’erreur de l’attaque est minime et ils n’ont pas terminé suffisamment de courses avec des points pour gagner.

Et après?

Les Bears visitent les Vikings du Minnesota le dimanche 9 octobre. Le coup d’envoi est à midi.