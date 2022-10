Les Bears envoient Robert Quinn à Philadelphie en échange d’un choix de quatrième ronde – Shaw Local

Lorsqu’un leader bien-aimé comme l’ailier défensif Robert Quinn est échangé, cela peut être difficile pour toutes les personnes impliquées.

Il est rare qu’un blockbuster comme celui-ci fasse une pause alors qu’un coéquipier est au milieu d’une conférence de presse, mais c’est exactement ce qui est arrivé au secondeur des Bears Roquan Smith au Halas Hall mercredi.

Lorsqu’un journaliste l’a frappé avec la nouvelle que Quinn se dirigeait vers les Eagles, un Smith ébranlé a dit: «Mec. Oui mon gars. (Ça pue).

Smith a tenté de se calmer, tirant son T-shirt orange par-dessus sa tête pendant quelques secondes. Les émotions ont continué cependant et tout ce qu’un Smith étouffé pouvait ajouter était: «J’ai beaucoup de respect pour ce gars, vous savez. Condamner. Fou.”

Puis Smith s’est levé et a quitté le podium.

Selon plusieurs rapports, les Bears recevront en retour un choix de quatrième ronde des Eagles. Mike Garafolo de NFL.com a ajouté que les Bears prendront la majeure partie du salaire restant de Quinn.

L’accord ressemble à un gagnant-gagnant pour les deux parties.

Les Eagles invaincus, qui pourraient être le favori de la NFC pour atteindre le Super Bowl, acquièrent un solide joueur de ligne défensif vétéran qui peut faire des ravages sur les quarts adverses. Cela n’a pas été le cas pour Quinn cette année car il n’a qu’un sac, neuf plaqués et trois coups sûrs QB, mais il a établi le record de franchise des Bears pour la plupart des sacs en une saison en 2021 avec 18,5.

Les Eagles n’ont récolté que 14 points par match lors de leurs cinq derniers matchs et ont l’un des horaires les plus faciles pour le reste. L’un de leurs matchs restants est contre les Bears, au Soldier Field le 18 décembre.

Quant aux Bears, le directeur général Ryan Poles acquiert un joli capital de repêchage. Les quatrièmes rondes peuvent être un coup de dés, mais certains joueurs solides sont sortis de cette ronde. Des exemples récents incluent le demi défensif des Bears Eddie Jackson (2017), le demi offensif des Lions Jamaal Williams (2017), le centre des Rams Brian Allen (2018), l’ailier défensif des Eagles Josh Sweat (2018), le demi offensif des Cowboys Tony Pollard (2019), le receveur large des Bills Gabriel Davis (2020), le receveur large des Lions Amon-Ra St.Brown (2021) et le porteur de ballon des Patriots Rhamondre Stevenson (2021).

Il sera intéressant de voir comment la défense des Bears se déroulera sans Quinn. L’unité du coordinateur Alan Williams a déjà impressionné, se classant 12e pour les verges allouées (330) et ne cédant que 35 points en deuxième mi-temps en sept matchs.

Quinn, 32 ans, ne contribuait pas beaucoup, alors peut-être que cela allume un feu sous des gars comme Trevis Gipson, Dominique Robinson, Angelo Blackson, Justin Jones et Al-Quadin Muhammad.

Gipson et Robinson pourraient voir leur nombre de snaps augmenter le plus.

Les Bears n’ont que 12 sacs, dont sept provenant de joueurs de ligne D.

Quinn est venu chez les Bears en agence libre, signant un contrat de 70 millions de dollars sur cinq ans le 1er avril 2020.

Après avoir raté l’ouverture de la saison, il a eu un impact immédiat en enregistrant un sac / échappé forcé lors de la victoire 17-13 des Bears lors de la deuxième semaine contre les Giants. Cinq semaines plus tard contre les Rams, Quinn a forcé un échappé qui a été retourné pour un touché par Eddie Jackson.

Quinn, qui est à égalité au 55e rang de tous les temps dans la NFL avec 102 sacs, était mécontent après que les Bears aient échangé Khalil Mack aux Chargers en mars et sauté les OTA obligatoires au printemps.

Cependant, il était sur le terrain dès le premier jour du camp d’entraînement et s’est juré d’être un joueur d’équipe aussi longtemps qu’il resterait à Chicago.

“Quel que soit le bâtiment dans lequel je me trouve, la seule chose que je peux faire est d’apporter la meilleure version de moi-même et de garder l’énergie positive autour”, a déclaré Quinn le 27 juillet. “Si vous pensez à toutes les hypothèses, honnêtement, vous êtes va apporter de la mauvaise énergie dans le bâtiment. Je l’ai déjà vu et ce n’est pas une bonne chose.

“J’essaie juste d’entrer avec un esprit positif, de me préparer pour la saison en tant que Chicago Bear.”

Maintenant, Quinn va se préparer à voler comme un aigle.

Pendant ce temps, les Bears passeront à autre chose.

Sera-ce difficile pour certains ? Bien sûr. Mais cela devrait aider à long terme – et c’est ce qui compte pour les Polonais, l’entraîneur Matt Eberflus et le reste de l’organisation.

https://www.dailyherald.com/sports/20221026/bears-trade-robert-quinn-to-eagles-for-fourth-round-pick