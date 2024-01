Les Bears embauchent Shane Waldron des Seahawks comme coordinateur offensif : source

Les Bears de Chicago finalisent un accord pour embaucher Shane Waldron des Seahawks de Seattle comme coordonnateur offensif, a indiqué une source de la ligue.

Waldron était l’un des neuf candidats à la recherche de Chicago pour remplacer le coordinateur offensif Luke Getsy, qui a été congédié le 10 janvier.

Au cours des trois dernières saisons, Waldron, 44 ans, a été le coordonnateur offensif des Seahawks. Avant cela, il a travaillé pour les Rams, en tant que coordinateur des matchs de passes au cours de trois de ses quatre saisons à Los Angeles, et a été entraîneur du contrôle de la qualité offensive de Washington en 2016.

Waldron semblait être le candidat le plus apprécié parmi ceux que les Bears ont interviewés, et avec la concurrence qui s’intensifie pour que les équipes complètent leur personnel, c’est tout à l’honneur de l’entraîneur Matt Eberflus d’y parvenir. L’une des différences les plus importantes entre Waldron et Getsy est l’expérience de jeu. Waldron a passé trois saisons à appeler des jeux, y compris la saison 2022 avec Geno Smith, qui est passé du repêchage à candidat MVP.

Au cours de la saison 2022, Smith a réalisé un record de la NFL avec 69,8 % de ses passes pour 4 282 verges, 30 touchés et 11 interceptions. Il a été récompensé par sa première sélection au Pro Bowl lors de sa neuvième saison.

Waldron a également travaillé avec plus de quarts partants que Getsy. La liste comprend Kirk Cousins ​​(Washington, 2016), Jared Goff (Los Angeles, 2018-20), Russell Wilson (Seattle, 2021) et Smith. Cette histoire a probablement séduit les Bears, qui ont donné la priorité à l’adaptabilité dans leur recherche. Avant de rejoindre les Bears, Getsy a travaillé presque exclusivement avec Aaron Rodgers en tant que titulaire de longue date des Packers.

L’expérience de Waldron avec l’entraîneur des Rams Sean McVay devrait être de bon augure, car ce système s’est avéré efficace dans la NFL et est similaire à celui que les Bears ont utilisé la saison dernière.

Waldron a commencé sa carrière d’entraîneur dans la NFL avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en tant qu’entraîneur du contrôle de la qualité offensive en 2008 et est ensuite devenu l’entraîneur des extrémités rapprochées de l’équipe. Il a quitté un peu la NFL pour travailler dans la United Football League et à l’UMass avant de revenir dans la ligue dans son rôle avec Washington.

Les Bears ont terminé 7-10 et derniers de la NFC Nord en 2023 sous Eberflus. L’offensive de Chicago s’est classée 20e dans la NFL avec 323,2 verges par match.

Le quart-arrière des Bears Justin Fields entrera dans la quatrième année de son contrat de recrue la saison prochaine, mais Chicago possède également le choix n ° 1 au repêchage de la NFL via son échange de la dernière intersaison avec les Panthers de la Caroline. L’AthlétismeDane Brugler de Chicago demande à Chicago de choisir le quart-arrière de l’USC Caleb Williams lors de son dernier repêchage simulé.

Les Bears se sont séparés de plusieurs autres entraîneurs offensifs cette intersaison, dont l’entraîneur des quarts Andrew Janocko et l’entraîneur des receveurs larges/coordinateur du jeu de passes Tyke Tolbert.

NFL Network a annoncé pour la première fois la nouvelle de l’embauche de Waldron.

(Photo : Jane Gershovitch / Getty Images)