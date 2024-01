Les Bears embauchent Shane Waldron comme nouveau coordinateur offensif – NBC Sports Chicago

La recherche exhaustive des Bears de Chicago pour leur prochain coordinateur offensif a pris fin.

Après près de deux semaines d’entretiens, les Bears envisagent d’embaucher l’ancien coordinateur offensif de Seattle, Shane Waldron, a confirmé une source à NBC Sports Chicago. Tom Pelissero de NFL Media a été le premier à annoncer la nouvelle lundi matin.

Waldron a passé les trois dernières saisons en tant que coordinateur offensif des Seahawks de Seattle. L’homme de 44 ans a travaillé avec Russell Wilson et Geno Smith. Il a joué un rôle crucial en aidant Smith à remporter le titre de joueur de retour de l’année en 2022.

Waldron a déjà passé quatre saisons à entraîner sous McVay avec les Rams en tant que coordinateur du jeu de passes, entraîneur des quarts et entraîneur des extrémités serrées.

En trois saisons à Seattle, l’offensive de Waldron s’est classée 12e en EPA par jeu, 13e en taux de réussite, huitième en EPA par course et neuvième en EPA par recul. L’offensive des Seahawks s’est classée cinquième en verges par jeu, cinquième en pourcentage de courses explosives et neuvième en taux de passes explosives.

Les unités de Waldron ont réussi à convertir les premiers essais en une nouvelle série (2e dans la NFL), mais ont eu du mal dans la zone rouge (taux de touché de 51,5 %) et au troisième essai (taux de conversation de 38,5 %).

Après avoir congédié le coordinateur offensif Luke Getsy, le directeur général des Bears Ryan Poles et l’entraîneur-chef Matt Eberflus ont déclaré qu’ils rechercheraient un candidat qui soit un « grand professeur », « adaptable », capable de « créer des explosifs » et « innovant ».

Waldron semble cocher toutes ces cases. Il vient de l’arbre préféré de Shanahan – une attaque qui utilise le jeu de course pour étendre le terrain horizontalement et ouvrir des fenêtres dans le jeu de passes. Le système favorable aux quarts-arrières donne la priorité à l’envoi du ballon aux meneurs de jeu dans l’espace afin de donner la priorité aux verges après la capture.

Eberflus a embauché Getsy parce qu’il pensait que le plan des Packers de Green Bay – également une émanation de l’arbre Shanahan – était l’infraction la plus difficile à arrêter. Getsy n’a jamais tenu sa promesse de concevoir une infraction similaire.

Dès le début, Waldron était considéré comme un candidat sérieux pour le poste. Il a été le premier à passer un entretien pour le poste, mais les Bears ont interviewé huit autres candidats avant d’atterrir sur Waldron.

Avec Waldron désormais à bord, les Bears tournent désormais toute leur attention vers leur décision imminente de quart-arrière. Poles a déclaré qu’il pensait que Justin Fields pouvait diriger les Bears, mais posséder le choix n ° 1 via les Panthers de la Caroline offre à la franchise une opportunité unique.

Le quart-arrière de l’USC Caleb Williams est le prix du repêchage de la NFL 2024, la plupart des dépisteurs le considérant comme un passeur « générationnel » qu’il sera difficile de transmettre.

Williams suit son entraînement préalable au repêchage avec Rich Scangarello. Williams a rencontré Scangarello via le collectif QB, un camp sur invitation de style professionnel destiné aux espoirs d’élite du secondaire. Waldron, ainsi que la plupart des noms notables de l’arbre Shanahan, a également travaillé avec le collectif QB.

Les Bears ont déclaré que leur processus d’entretien avec le CO demanderait aux candidats comment ils envisageaient de concevoir des infractions autour de quarts dotés de compétences différentes.

Waldron a apparemment réussi ce test et jouera désormais un rôle clé en aidant Polonais et Eberflus à tracer le parcours du quart-arrière des Bears à l’avenir.