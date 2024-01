Les Bears embauchent l’entraîneur des Bills Eric Washington comme nouveau coordinateur défensif

Les Bears ont annoncé samedi l’embauche d’Eric Washington comme nouveau coordonnateur défensif.

Washington, 54 ans, possède 15 ans d’expérience comme entraîneur dans la NFL, à commencer par les Bears en tant qu’assistant défensif (2008-09) et entraîneur de la ligne défensive (2010). Il a passé les quatre dernières saisons avec les Bills en tant qu’entraîneur de la ligne défensive, servant également d’assistant défensif senior (2022) et d’entraîneur-chef adjoint (2023).

Entre ses passages avec les Bears et les Bills, Washington a travaillé avec les Panthers en tant qu’entraîneur de la ligne défensive (2011-17) et coordonnateur défensif (2018-19).

“Nous sommes ravis d’annoncer qu’Eric Washington se joindra à notre équipe à titre de coordonnateur défensif”, a déclaré l’entraîneur Matt Eberflus. “C’est un excellent communicateur doté de compétences en leadership d’élite et il améliorera notre équipe défensive actuelle. Ses antécédents parlent de lui-même avec son expérience de coordonnateur ainsi que son expertise dans le domaine de la ligne défensive. Je tiens à remercier les autres candidats exceptionnels qui ont postulé pour ce poste.”

“Ma famille et moi sommes plus que ravis de revenir chez les Bears de Chicago”, a déclaré Washington. “C’est une véritable leçon d’humilité d’avoir l’opportunité de contribuer à l’une des organisations sportives les plus estimées au monde ! Je remercie Dieu et j’apprécie l’entraîneur Eberflus, le front office des Bears et la famille McCaskey de m’avoir confié cette responsabilité.”

À Buffalo, Washington a entraîné certaines des meilleures défenses de la NFL. En 2021, les Bills ont mené la ligue pour le nombre de points alloués par match (17,0) pour la première fois de l’histoire de la franchise et se sont également classés premiers pour le nombre total de verges par match (272,8) et de verges par la passe (163,0). La défense a aidé Buffalo à remporter ses quatre derniers matchs en enregistrant 19 sacs. En 2022, les Bills se sont classés deuxièmes de la NFL pour les points accordés (17,8).

En 2023, Buffalo a terminé quatrième pour les points accordés (18,3) et les sacs (54), sixième pour les verges brutes par la passe (216,2), à égalité au sixième rang pour les touchés autorisés (34), huit verges au total (326,8) et à égalité au 10e rang pour les plaqués. pour perte (86).

Avec les Panthers, Washington a aidé le secondeur Luke Kuechly à remporter les honneurs All-Pro de la première équipe en 2018 et la reconnaissance All-Pro de la deuxième équipe en 2019. Sous Washington en 2019, la défense des Panthers s’est classée deuxième de la NFL pour les sacs (53).

Alors que Washington menait la défense en 2018, le secondaire de la Caroline s’est amélioré du 28e au 12e rang pour les interceptions, du 32e au 13e pour les passes défendues et du 18e au 9e pour les plaqués pour perte. En tant qu’entraîneur de la ligne défensive de 2011 à 2017, il a dirigé l’un des fronts les plus productifs de la NFL. Depuis 2012, aucun groupe de joueurs de ligne défensive n’a produit plus de sacs que les 219 sacs de la Caroline, ce qui fait partie du total de 280 sacs de la Caroline dans la NFL. La Caroline s’est classée dans le top 10 des sacs au cours de cinq de ses sept saisons en tant qu’entraîneur de la ligne défensive, y compris un classement n°1 en 2013, un n°2 en 2016 et un n°3 en 2017.

Lors du premier passage de Washington avec les Bears en 2010, il a présidé une ligne défensive qui a totalisé 25 sacs et a aidé la défense à se classer neuvième de la NFL pour le nombre total de verges, deuxième contre la course et quatrième pour les points accordés.

Washington a commencé à entraîner en 1997 lorsqu’il a été assistant diplômé chez Texas A&M pendant une saison avant de rejoindre le personnel de l’Université de l’Ohio en tant qu’entraîneur adjoint de 2001 à 2003. Après trois saisons avec les Bobcats, Washington a rejoint l’équipe d’entraîneurs de Northwestern pendant quatre saisons en tant qu’entraîneur de la ligne défensive (2004-07).