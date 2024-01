Les Bears embauchent l’ancien OC des Seahawks Shane Waldron comme nouveau coordinateur offensif

Les Bears ont embauché mardi Shane Waldron comme nouveau coordinateur offensif.

“Nous sommes ravis d’ajouter Shane à notre équipe d’entraîneurs”, a déclaré l’entraîneur Matt Eberflus. “Je tiens également à remercier tous les candidats à qui nous avons parlé tout au long du processus d’entretien. Il s’agissait d’une recherche très exhaustive, mais au final, je suis reconnaissant que le voyage nous ait conduit à Shane. C’est un excellent enseignant et communicateur avec un encadrement diversifié. expérience parmi certains des entraîneurs-chefs les plus élites du jeu. J’ai hâte de collaborer avec lui alors que nous construisons le reste du personnel et que nous le faisons débuter ici.

Waldron, 44 ans, a passé 10 saisons comme entraîneur dans la NFL, dont les trois dernières en tant que coordonnateur offensif des Seahawks. Il compte également sept saisons d’expérience au niveau collégial et une dans la United Football League.

“J’apprécie cette opportunité que m’ont donnée l’entraîneur Eberflus et Ryan Poles”, a déclaré Waldron. “Nous avons hâte de travailler dans une franchise avec une histoire aussi riche et une base de fans passionnés.”

En trois saisons à Seattle, l’offensive de Waldron s’est classée troisième en verges par touche (7,8), troisième en passes importantes* (110), quatrième en pourcentage de gros jeux au sol* (13,0 %), cinquième en pourcentage de réussite (66,6 %), huitième. en yards par réception (11,2) et à égalité au dixième rang pour les touchés par la passe (83). L’offensive des Seahawks s’est également classée première pour les revirements (53), deuxième pour les interceptions (31) et cinquième pour le pourcentage d’interceptions (1,9 %).

*Les gros jeux sont définis comme des courses de plus de 10 mètres et des passes de plus de 25 mètres.

La saison dernière, l’offensive de Seattle a récolté en moyenne 21,4 points et 322,9 verges par match. Sous la direction de Waldron, le quart-arrière de Seattle Geno Smith a revitalisé sa carrière dans la NFL. En 2022, Smith a terminé la saison en tant que leader de la ligue en termes de pourcentage d’achèvement (69,8) et s’est classé quatrième pour les passes de touché (30), cinquième pour l’évaluation des passeurs (100,9) et huitième pour les verges par la passe (4 282) en route vers sa première sélection au Pro Bowl. et les honneurs du joueur AP Comeback de l’année. La même année, les receveurs des Seahawks Tyler Lockett et DK Metcalf ont tous deux réalisé des saisons de 1 000 verges.

Lors de la première saison de Waldron en tant que coordinateur offensif de Seattle en 2021, il a supervisé l’émergence du porteur de ballon Rashaad Penny alors que l’attaque au sol de Seattle terminait troisième de la NFL avec 5,02 verges au sol par tentative. Lockett et Metcalf ont établi des sommets en carrière dans différentes catégories de réception et Russell Wilson n’est devenu que le deuxième quart-arrière de l’histoire de la NFL à enregistrer au moins 3 000 verges par la passe et 20 touchés au cours de chacune de ses 10 premières saisons.

Waldron a fait ses débuts comme entraîneur en tant qu’assistant diplômé à Notre-Dame de 2005 à 2007. Il s’est ensuite rendu en Nouvelle-Angleterre pour commencer sa carrière dans la NFL en 2008 en tant qu’entraîneur du contrôle qualité des Patriots avant de devenir entraîneur des bouts serrés l’année suivante.

De 2010 à 2015, Waldron a été entraîneur avec les Hartford Colonials de l’UFL, la Buckingham Browne & Nichols High School et l’Université du Massachusetts avant de retourner dans la NFL pour servir d’entraîneur du contrôle de la qualité offensif des Commanders en 2016 sous la direction du coordinateur offensif de l’époque, Sean McVay, lorsque le L’équipe a battu le record de franchise pour le total de verges nettes en une saison (6 454) et s’est classée troisième de la ligue en attaque totale.

Waldron a passé les quatre saisons suivantes avec les Rams sous McVay, commençant comme entraîneur des bouts serrés en 2017. En 2018, il a également occupé le poste de coordinateur du jeu de passes avant de passer à ce rôle à temps plein pour les saisons 2019 et 2020.

En 2018, Waldron a supervisé une attaque par la passe qui a terminé quatrième pour les verges par la passe par tentative, cinquième pour les verges par la passe par match et à égalité au huitième rang pour les touchés alors que le quart-arrière Jared Goff a connu sa meilleure saison en carrière.

Waldron a continué à aider Goff à grandir en 2019 lorsqu’il est devenu le premier quart-arrière de l’histoire de la franchise à enregistrer des saisons consécutives avec plus de 4 000 verges par la passe. Goff a terminé troisième de la ligue avec 4 638 verges tandis que les receveurs Cooper Kupp et Robert Woods ont enregistré plus de 1 100 verges chacun.

Tout au long de son mandat avec les Rams, l’équipe s’est classée trois fois dans le top 10 pour les verges par la passe et les verges au sol.